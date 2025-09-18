Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 14:35
Mackalister preocupa a Millonarios: no habría reencuentro con Torres
Mackalister Silva no tendría buenas noticias para Hernán Torres y Millonarios.
Millonarios sigue sin recibir buenas noticias en el transcurso del semestre de clausura de 2025, en donde su presencia deportiva no es la mejor de todas, quedando eliminado de la Copa BetPlay recientemente a manos de Envigado y preocupando su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay por su presente en la tabla de posiciones.
Al mal momento que se encuentran pasando en cuanto a resultados deportivos se suma otra gran preocupación para Hernán Torres, el estratega tolimense que arribó al club para intentar reponer el camino que dejó David González y solo se ha encontrado con problemas protagonizados por la ausencia de jugadores que se encuentran en el departamento médico, tal como es el caso de Mackalister Silva, quien seguirá demorando su regreso a los terrenos de juego.
Le puede interesar: Millonarios tiene un claro culpable: referente explotó por eliminación
Mackalister Silva todavía no tiene fecha de regreso a Millonarios
Tras siete meses de ausencia con el cuadro 'embajador', se esperaba que el experimentado mediocampista volviera justo para las instancias finales del torneo de apertura, se le vio entrenando nuevamente con el resto de sus compañeros dentro del terreno de juego, pero su proceso aún no está al 100%.
Inició también la Liga BetPlay 2025-II, se tenía estimado que 'Macka' pudiera regresar antes de que se cumplieran las 10 primeras fechas, comenzó a entrenar nuevamente con el resto de sus compañeros y se llegó a hablar de un posible regreso durante el mes de septiembre, tal como ocurrió con Leonardo Castro, quien incluso ya ha llegado a ser titular de Hernán Torres.
Makcalister fue diagnosticado con esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda. Hasta el momento ya han pasado alrededor de siete meses desde que se vio por última vez al capitán jugando con su equipo y el periodista deportivo, Mariano Olsen, habló sobre la lejanía de su regreso a las canchas.
DAVID MACKALISTER SILVA continúa con su paulatina recuperación física.— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 18, 2025
Si bien participa de los entrenamientos, aún no hay fecha precisa para una posible reaparición en la convocatoria.
Su último partido fue el 11 de febrero.
Se lo extraña. pic.twitter.com/G6i8OMUDj3
En otras noticias: ¿MILLONARIOS JUEGA SIN ACTITUD?
Lea también: Millonarios en caída libre: sin fútbol, sin garra y sin resultados
¿Cuándo fue el último partido de Mackalister Silva con Millonarios?
La última vez que 'macka' estuvo dentro del terreno de juego en un partido oficial con la camiseta de Millonarios, fue el 20 de febrero de 2025 visitando a Unión Magdalena. El partido se llevó a cabo en el Estadio Sierra Nevada, terminó con una victoria de 3-1 a favor del cuadro 'embajador' y con la respectiva lesión del mediocampista.
Fuente
Antena 2