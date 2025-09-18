Mackalister preocupa a Millonarios: no habría reencuentro con Torres

Millonarios sigue sin recibir buenas noticias en el transcurso del semestre de clausura de 2025, en donde su presencia deportiva no es la mejor de todas, quedando eliminado de la Copa BetPlay recientemente a manos de Envigado y preocupando su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay por su presente en la tabla de posiciones.

Al mal momento que se encuentran pasando en cuanto a resultados deportivos se suma otra gran preocupación para Hernán Torres, el estratega tolimense que arribó al club para intentar reponer el camino que dejó David González y solo se ha encontrado con problemas protagonizados por la ausencia de jugadores que se encuentran en el departamento médico, tal como es el caso de Mackalister Silva, quien seguirá demorando su regreso a los terrenos de juego.

Mackalister Silva todavía no tiene fecha de regreso a Millonarios

Tras siete meses de ausencia con el cuadro 'embajador', se esperaba que el experimentado mediocampista volviera justo para las instancias finales del torneo de apertura, se le vio entrenando nuevamente con el resto de sus compañeros dentro del terreno de juego, pero su proceso aún no está al 100%.

Inició también la Liga BetPlay 2025-II, se tenía estimado que 'Macka' pudiera regresar antes de que se cumplieran las 10 primeras fechas, comenzó a entrenar nuevamente con el resto de sus compañeros y se llegó a hablar de un posible regreso durante el mes de septiembre, tal como ocurrió con Leonardo Castro, quien incluso ya ha llegado a ser titular de Hernán Torres.