Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 11:37
Mackalister Silva habló de su retiro tras la victoria ante Santa Fe
Mackalister Silva habló sobre el difícil momento que vivió con sus lesiones y que lo han hecho pensar en su retiro.
La fecha 17 de la Liga BetPlay ha traído consigo varias sorpresas, el descenso de Unión Magdalena a la segunda división, ,el regreso al gol de Dayro Moreno con Once Caldas y también una nueva victoria para el cuadro 'embajador' en el clásico ante Independiente Santa Fe.
El Estadio El Campín fue el escenario deportivo que se encargó de albergar un nuevo enfrentamiento entre rojos y azules, que terminó con la victoria del equipo que comanda Hernán Torres. Haber sumado de a tres unidades mantiene con vida la ilusión de Millonarios para clasificar, pero también le devolvió la alegría a Mackalister Silva, quien fue una de las figuras, auspició como titular, dio la asistencia del gol y lo hizo olvidar por un momento el tema de sus lesiones.
Le puede interesar: Liga Betplay: así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Millonarios
Mackalister reveló todo lo que sufrió tras su lesión
En un complicado partido que se vivía en la capital colombiana, Millonarios fue contra todo pronóstico y con 10 jugadores dentro del terreno de juego tras la expulsión de Dewar Victoria en el inicio de la segunda parte del compromiso, logró ganar por la mínima diferencia para quedarse con los 3 puntos.
La anotación fue protagonizada por Cristian Cañozales al minuto 90+7, un agónico triunfo que no hubiera podido ser posible sin el capitán, Mackalister Silva, quien fue titular, disputó todo el partido a pesar de venir con una serie de lesiones, y fue el encargado de poner la asistencia para el joven delantero, un hecho que lo llenó de emoción y le permitió hablar sobre lo que vivió antes de su regreso a las canchas, situación bastante complicada que lo acercó también a pensar en el hecho del retiro futbolístico.
"Si nos lo planteamos, digo nos lo planteamos porque fue con mi familia. Cuando tu tienes una lesión y no encuentras el por qué es muy difícil y agradezco nuevamente al cuerpo médico por esa lucha incansable tratando de encontrar qué era lo que me pasaba. Cuando tu a los 38 años tienes dos operaciones y no ves resultados es innegable que uno tenga el miedo de no volver a la cancha, por eso le doy gracias a Dios, a mi familia y a todo el mundo que me acompañó en estos ocho difíciles meses".
En otras noticias: MILLONARIOS TOMÓ MEDIDAS CON NÉISER VILLARREAL | LA FM MÁS FÚTBOL⚽
Lea también: Millonarios va por el fichaje de goleador uruguayo para 2026
Cuentas de Millonarios para clasificar a los cuadrangulares
Tras la victoria auspiciando en condición de visitante ante Santa Fe en el marco de la fecha 17, el cuadro 'embajador' logró escalar posiciones en la tabla, aunque no las suficientes para finalmente ingresar dentro de los 8 mejores equipos que estarán presentes en los cuadrangulares.
A millos le quedan tres partidos aún, nueve puntos en disputa que le ayudarían a alcanzar el "número mágico" que es 30, tal como en la mayoría de ediciones. Por el momento suma 21, por lo que tendría que ganar sus últimos tres encuentros de manera consecutiva o por lo menos dos y esperar a que se den una clase de resultados a favor de ellos con los equipos que están más arriba.
Fuente
Antena 2