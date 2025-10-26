Mackalister Silva habló de su retiro tras la victoria ante Santa Fe

La fecha 17 de la Liga BetPlay ha traído consigo varias sorpresas, el descenso de Unión Magdalena a la segunda división, ,el regreso al gol de Dayro Moreno con Once Caldas y también una nueva victoria para el cuadro 'embajador' en el clásico ante Independiente Santa Fe.

El Estadio El Campín fue el escenario deportivo que se encargó de albergar un nuevo enfrentamiento entre rojos y azules, que terminó con la victoria del equipo que comanda Hernán Torres. Haber sumado de a tres unidades mantiene con vida la ilusión de Millonarios para clasificar, pero también le devolvió la alegría a Mackalister Silva, quien fue una de las figuras, auspició como titular, dio la asistencia del gol y lo hizo olvidar por un momento el tema de sus lesiones.

Mackalister reveló todo lo que sufrió tras su lesión

En un complicado partido que se vivía en la capital colombiana, Millonarios fue contra todo pronóstico y con 10 jugadores dentro del terreno de juego tras la expulsión de Dewar Victoria en el inicio de la segunda parte del compromiso, logró ganar por la mínima diferencia para quedarse con los 3 puntos.

La anotación fue protagonizada por Cristian Cañozales al minuto 90+7, un agónico triunfo que no hubiera podido ser posible sin el capitán, Mackalister Silva, quien fue titular, disputó todo el partido a pesar de venir con una serie de lesiones, y fue el encargado de poner la asistencia para el joven delantero, un hecho que lo llenó de emoción y le permitió hablar sobre lo que vivió antes de su regreso a las canchas, situación bastante complicada que lo acercó también a pensar en el hecho del retiro futbolístico.