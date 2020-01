Una nueva baja sufrió Independiente Santa Fe para la temporada 2020 al confirmarse que el delantero de 30 años Maicol Balanta Peña no seguirá en la institución 'cardenal'.

A pesar de que la noticia se daba como un hecho ya que el futbolista no se presentó el jueves 2 de enero para iniciar la pretemporada con el equipo rojo de Bogotá y se reportó hasta este miércoles 8 en la sede administrativa, hacía falta que Balanta se encontrara con el presidente Eduardo Méndez para aclarar su situación.

Precisamente el jugador sostuvo una reunión con Méndez en la cual no pudo justificar su no asistencia a los entrenamientos, por lo que se determinó que no continuaría en Santa Fe.

Anteriormente, el presidente del cuadro rojo de Bogotá había declarado que no creía que Balanta podría seguir en el equipo, aunque esperaría a reunirse con él.

"(Maicol) Es un buen jugador, se encuentra en este momento en las oficinas y me está esperando para poder hablar. Sé que se presentó a la sede administrativa, así que espero reunirme, pero no creo que continúe", dijo el directivo.

De igual forma, el directivo señaló que no se puede permitir estos actos de indisciplina por parte ningún jugador, ya que primero está el orden desde el cuerpo técnico y las directivas para poder preparar el nuevo año.

"La disciplina comienza y comienza desde ya y si pasamos faltas de indisciplina pues en el transcurso del torneo se pueden volver a presentar con él o con otro jugador y no tendríamos como corregirlo. Él estaba citado desde el 2, pero no llegó", puntualizó.

De esta manera, Maicol Balanta se suma a la larga lista de futbolista que salieron de Independiente Santa Fe a pesar de haber tenido un buen semestre con 22 partidos jugados y siete goles.

Balanta ya ha vestido las camisetas de clubes como Junior, Águilas de Rionegro, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Cortuluá, Alianza Petrolera y Deportes Tolima. De más de una de estas instituciones ha salido también por actos de indisciplina.