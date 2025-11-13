Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 08:50
Makcalister Silva estalló contra Millonarios y sale decepcionado
Millonarios finalizó la temporada 2026 y Mackalister Silva no se guardó nada contra el equipo.
Llegó a su fin la temporada deportiva 2025 para Millonarios, equipo que quedó eliminado de todas las competencias en donde estuvo presente y dejó una imagen bastante negativa, por lo que para 2026 deberán replantear todo el proyecto, incluyendo la reestructuración de la respectiva plantilla de jugadores.
Mackalister Silva fue justamente uno de los jugadores que tomó la vocería tras este decepcionante hecho en el club tras el último partido ante Boyacá Chicó. El capitán del equipo estuvo presente en la rueda de prensa junto a Hernán Torres y declaró que hay muchas cosas por corregir para la temporada 2026, pero lo primero que se debe trabajar es la cabeza.
'Macka' está decepcionado de Millonarios
El mediocampista de 38 años se perdió casi toda la temporada 2025 con Millonarios por una lesión, pero alcanzó a regresar para la Liga BetPlay de clausura, torneo que no fue el mejor y en el cual se tuvo que "echar el equipo al hombro", aunque al final no pudo cargar con todo el peso y el equipo terminó eliminado.
Durante el mando de David González el equipo dejó resultados bastante deplorables y bajo Hernán Torres la situación no mejoró, hecho que desconcertó a Mackalister Silva, pero que se espera sirva para lo que viene más adelante, porque reveló que uno de los mayores problemas que habían tenido fue en la parte mental, ya que a la plantilla se le olvidó dónde estaba jugando, la grandeza y el peso que tiene la camiseta de Millonarios.
"Me uno al profe. Hay que mejorar todo, empezando desde la cabeza y cuando hablo de ello es de la capacidad de entender donde estamos y qué institución estamos representando. Este es un semestre para el olvido para nosotros lo jugadores, porque todo el plantel sabe que no estuvimos a la altura de lo que es Millonarios y esas lagunas no las puede tener un jugador que está en Millonarios.
Hernán Torres habló de los posibles fichajes de Millonarios
El entrenador tolimense de 64 años, que llegó este semestre al conjunto ‘albiazul’ en reemplazo de David González, fue autocrítico y dejó claro que para el 2026 necesitan mejorar en todos los aspectos, agregando que es consciente del trabajo de las directivas por concretar nuevos refuerzos.
“Debemos mejorar todo, en lo futbolístico todo, queremos un equipo sólido, equilibrado, eso quiere este cuerpo técnico, yo no puedo entrar en aguas tibias, el grupo sabe que hay que mejorar todo, los que están y los que llegan. Soy testigo que los directivos están viendo nombres, se hace con tiempo para que puedan llegar a la pretemporada, hay un trabajo serio y consciente para la siguiente temporada, de eso doy fe, el equipo sale a vacaciones el próximo domingo y luego miraremos cuando regresan”.
