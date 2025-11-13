Makcalister Silva estalló contra Millonarios y sale decepcionado

Llegó a su fin la temporada deportiva 2025 para Millonarios, equipo que quedó eliminado de todas las competencias en donde estuvo presente y dejó una imagen bastante negativa, por lo que para 2026 deberán replantear todo el proyecto, incluyendo la reestructuración de la respectiva plantilla de jugadores.

Mackalister Silva fue justamente uno de los jugadores que tomó la vocería tras este decepcionante hecho en el club tras el último partido ante Boyacá Chicó. El capitán del equipo estuvo presente en la rueda de prensa junto a Hernán Torres y declaró que hay muchas cosas por corregir para la temporada 2026, pero lo primero que se debe trabajar es la cabeza.

'Macka' está decepcionado de Millonarios

El mediocampista de 38 años se perdió casi toda la temporada 2025 con Millonarios por una lesión, pero alcanzó a regresar para la Liga BetPlay de clausura, torneo que no fue el mejor y en el cual se tuvo que "echar el equipo al hombro", aunque al final no pudo cargar con todo el peso y el equipo terminó eliminado.

Durante el mando de David González el equipo dejó resultados bastante deplorables y bajo Hernán Torres la situación no mejoró, hecho que desconcertó a Mackalister Silva, pero que se espera sirva para lo que viene más adelante, porque reveló que uno de los mayores problemas que habían tenido fue en la parte mental, ya que a la plantilla se le olvidó dónde estaba jugando, la grandeza y el peso que tiene la camiseta de Millonarios.