Malas noticias para el 'Cucho' Hernández: El motivo por el que fue sancionado en la MLS

En medio de las polémicas que surgen habitualmente en el fútbol moderno, en las últimas semanas el tema del racismo y los lenguajes o acciones discriminatorias están en el 'ojo del huracán'.

Tras las constantes noticias sobre las denuncias de racismo, algunas de las ligas del mundo han tomado la decisión de ponerle una lupa más estricta al tema, situación que agudiza los castigos sobre cualquier error de jugadores o técnicos en este sentido.

En las últimas horas la MLS informó que Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue suspendido por uso de lenguaje ofensivo. El jugador del Columbus Crew tendrá que pagar una fecha fuera de las canchas.

Aunque aún no se sabe cual fue el término que uso el ex América, se presume que fue una grosería dentro del campo. Sin embargo, el jugador no recibió el entrenamiento sobre lenguaje prohibido que tiene la liga estadounidense para todos los jugadores nuevos.

Hernández estará fuera para el compromiso ante New York Red Bull. Por ahora, se espera que el jugador regrese a jugar con su equipo para el partido ante el Charlotte FC.

El atacante colombiano espera seguir en un gran estado de forma futbolístico para tener opciones de ser incluido en la siguiente convocatoria de la Selección Colombia