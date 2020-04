Malas noticias para la Dimayor tras respuesta del gobierno al FPC

La pandemia del coronavirus y el parón al que se vio obligado el Fútbol Profesional Colombiano ha golpeado fuertemente las finanzas de la División Mayor del Fútbol Colombiano y a todos los clubes afiliados a la entidad. Por el anterior motivo, la Dimayor emitió el pasado domingo 29 de marzo una carta dirigida al presidente Iván Duque en la cual le solicita apoyo para solventar la dificultad económica por la que atraviesa el balompié nacional.

En el documento, Jorge Enrique Vélez, pedía "políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del país".

Le puede interesar: "No le estamos pidiendo dinero al Gobierno": Dimayor explicó detalles de la carta enviada a Duque

El directivo también afirmó en entrevista con RCN Radio que "fundamentalmente nosotros no estamos pidiéndole dinero al Gobierno sino políticas, que ya se han adoptado en otras empresas. Nosotros como el turismo y como la aviación, hemos tenido que parar toda nuestra actividad por lo cual no tenemos ingresos de publicidad, no tenemos ingresos de taquillas, no tenemos ingresos de televisión, entonces la verdad los ingresos de los equipos se fueron a cero y los gastos se mantuvieron".

Este miércoles 1 de abril, Ernesto Lucena, ministro del deporte, indicó en diálogo con medios nacionales que en estos momentos el país no tiene dinero para destinar al fútbol colombiano ya que hay otras prioridades.

"En estos momentos no tenemos dinero para el Fútbol Colombiano ni tampoco tendremos un trato especial, ahorita tenemos otras prioridades en medio de la crisis", dijo.

Lea también: Dimayor solicitó ayuda al Gobierno para sobrellevar crisis económica

Lucena indicó que desde hace un tiempo se han entablado reuniones con la Dimayor, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio, pero había que hacer la claridad que actualmente no se puede priorizar el fútbol como "uno de los elementos sustanciales que apoyar" ya que hay temas sociales que se necesitan solucionar primero.

Igualmente agregó el fútbol como negocio privado deberá buscar las alternativas que se le están brindando a las empresas de esta categoría.