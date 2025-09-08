Manchester City celebra, después de llegar a acuerdo con la Premier League

La Premier League y el Manchester City anunciaron este lunes haber alcanzado un "acuerdo" que pone fin a su litigio sobre las reglas de patrocinio impuestas a los clubes ingleses.

El club del noroeste de Inglaterra, adquirido en 2008 por un fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos, emprendió una batalla jurídica para tratar de hacer caer el reglamento sobre las Associated Party Transactions (APT), que considera ilegal y discriminatorio.

Éste enmarca los acuerdos de patrocinio comercial con empresas y sociedades vinculadas con los propietarios de los clubes. El objetivo es asegurarse de que los contratos representan el justo valor del mercado.