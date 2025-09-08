Manchester City sigue en peligro de descenso pese a acuerdo con la Premier

Manchester no le huye al peligro de irse al descenso en Inglaterra

Con el paso de los meses, la pugna escaló hasta los tribunales. En febrero de 2024, un órgano independiente falló parcialmente a favor del conjunto celeste, declarando ilegales ciertos apartados de la normativa aplicada entre 2021 y 2024. El City insistió en que varios puntos, como la exclusión de préstamos de accionistas en la valoración de mercado, eran “injustos y desproporcionados”, reforzando su postura frente al ente rector.

La resolución alcanzada ahora cambia el panorama. El equipo acepta la validez de las reglas APT en su forma actual, lo que permite desbloquear el nuevo convenio con Etihad Airways. Este patrocinio, según diversas fuentes, podría superar ampliamente los contratos anteriores, alcanzando incluso cifras cercanas a los 1.000 millones de libras, lo que lo convertiría en uno de los acuerdos comerciales más lucrativos del planeta fútbol.

Más allá de las cifras y este arreglo, la resolución o afecta en nada a la investigación de la Premier League donde según lo revelado Manchester City pasó 14 temporadas (desde la 2009-2010 a la 2022-2023) cometiendo irregularidades financieras e incumpliendo el Fair Play Financiero tanto de la liga inglesa como de la UEFA.

Este juicio que inició en 2024 aún no ha llegado a un veredicto final. La FA, asociación del fútbol inglés, ha manifestado en repetidas ocasiones que los citizens tendrá que aceptar el veredicto de la justicia y de ser necesario un descenso administrativo asumirlo de la misma manera que ocurrió en otros países con clubes como Parma, Juventus o Lyon,