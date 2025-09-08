Actualizado:
Manchester City sigue en peligro de descenso pese a acuerdo con la Premier
Manchester City resolvió una disputa por la normativa en los patrocinios, pero mantiene una investigación por el Fair Play financiero.
El fútbol inglés vivió este lunes 8 de septiembre un hecho que puede marcar un antes y un después en su historia reciente. El Manchester City y la Premier League alcanzaron un acuerdo definitivo para cerrar la disputa que arrastraban desde 2023 en torno a las llamadas Transacciones con Partes Relacionadas (APT), normativa que regula los contratos entre clubes y empresas vinculadas a sus dueños. Con esta decisión, ambas partes sellan una tregua que equilibra intereses deportivos y financieros.
El origen del conflicto se remonta a la negativa de la liga inglesa a aprobar un convenio de patrocinio entre el club de Mánchester y Etihad Airways, argumentando que el valor del mismo no correspondía al “precio justo de mercado”. En respuesta, la institución presentó un arbitraje legal y cuestionó abiertamente la legitimidad de estas normas, lo que dio inicio a una batalla jurídica que generó incertidumbre en todo el campeonato.
Manchester no le huye al peligro de irse al descenso en Inglaterra
Con el paso de los meses, la pugna escaló hasta los tribunales. En febrero de 2024, un órgano independiente falló parcialmente a favor del conjunto celeste, declarando ilegales ciertos apartados de la normativa aplicada entre 2021 y 2024. El City insistió en que varios puntos, como la exclusión de préstamos de accionistas en la valoración de mercado, eran “injustos y desproporcionados”, reforzando su postura frente al ente rector.
La resolución alcanzada ahora cambia el panorama. El equipo acepta la validez de las reglas APT en su forma actual, lo que permite desbloquear el nuevo convenio con Etihad Airways. Este patrocinio, según diversas fuentes, podría superar ampliamente los contratos anteriores, alcanzando incluso cifras cercanas a los 1.000 millones de libras, lo que lo convertiría en uno de los acuerdos comerciales más lucrativos del planeta fútbol.
Más allá de las cifras y este arreglo, la resolución o afecta en nada a la investigación de la Premier League donde según lo revelado Manchester City pasó 14 temporadas (desde la 2009-2010 a la 2022-2023) cometiendo irregularidades financieras e incumpliendo el Fair Play Financiero tanto de la liga inglesa como de la UEFA.
Este juicio que inició en 2024 aún no ha llegado a un veredicto final. La FA, asociación del fútbol inglés, ha manifestado en repetidas ocasiones que los citizens tendrá que aceptar el veredicto de la justicia y de ser necesario un descenso administrativo asumirlo de la misma manera que ocurrió en otros países con clubes como Parma, Juventus o Lyon,
Un duelo que no necesita introducción. pic.twitter.com/qMwBBxpSgA— Manchester City (@ManCityES) September 6, 2025
El conjunto dirigido por Pep Guardiola todavía enfrenta un proceso independiente por más de 100 cargos relacionados con supuestas infracciones financieras, un caso que sigue en curso y que el club niega rotundamente. Esa investigación, considerada la más compleja en la historia de la competición, mantiene la tensión en el entorno del vigente campeón.
Si bien la institución recupera oxígeno con el aval a su principal patrocinio, la liga reafirma su autoridad. Ahora, el futuro dirá si este equilibrio frágil se mantiene o si, por el contrario, se convierte en el inicio de una nueva etapa de tensiones económicas en el fútbol inglés.
