El sueño de Fluminense y la oportunidad única que no quiere dejar pasar el Manchester City se cocinarán este viernes en la ciudad saudí de Yeda a una temperatura de 32 grados centígrados, una humedad del 49 por ciento y vientos que viajan a 34 kilómetros.



El césped del estadio saudí Rey Abdullah Sports City no será el mejor para el 'jogo bonito' que suelen desplegar los pupilos de Fernando Diniz, pero para los brasileño no hay excusas cuando se trata de pugar por el título de la Copa Intercontinental.



Justificaciones tampoco esgrimirán los de Pep Guardiola por la ausencia en su once titular del noruego Erling Haaland y los belgas Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.



Según las reglas del Mundial de Clubes, que mañana pondrá frente a frente al campeón de la UEFA Champions League y al de la Copa Libertadores, solo los 23 jugadores inscritos en la semifinal pueden participar en la final y ni De Bruyne, ni Doku, ni Haaland estuvieron en la lista de Guardiola.

Siga Manchester City vs Fluminense EN VIVO: hora y canal para la final del Mundial de Clubes este viernes

Para ver Manchester City vs Fluminense este viernes 22 de diciembre podrá hacerlo a través de FIFA+, canal autorizado para transmitir los partidos y donde podrá seguir todo a detalle. También puede conseguir más información en Antena 2.

Horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 13:00

México: 12:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 14:00

Argentina, Uruguay y Chile: 15:00