Guardiola va por el triplete: Manchester City ganó la FA Cup ante el United

Los de Guardiola dominaron la primera parte, pero no se fueron con la ventaja al descanso. Cuando el partido llegaba al minuto 33, Jack Grealish hizo una mano en la disputa del balón y el árbitro sancionó la pena máxima tras la revisión del VAR. El encargado de cobrar fue Bruno Fernandes, que no perdonó para poner el 1-1 parcial.

Tras la reanudación, los dirigidos por Guardiola no bajaron los brazos para llegar a la ventaja. Al minuto 50, Kevin De Bruyne ejecutó un tiro de esquina y el balón vcayó en los pies de Gündoğan que no dudo para poner el 2-1 definitivo a favor del cuadro celeste. Una sentencia que no pudieron revertir los diablos rojos.

Le puede interesar: PSG anunció que otro 'capo' se va: no seguirá para la próxima temporada

Con este resultado, Manchester City conquistó su segundo título de la temporada. Los celestes buscarán cerrar el año de manera perfecta en la final de la Champions League ante Inter de Milán, que se jugará el próximo sábado 10 de junio.