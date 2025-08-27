Actualizado:
Papelón del United en la Carabao: lo eliminó un equipo de cuarta divisón
Manchester United sigue acumulando tropiezos en el arranque de la temporada europea.
Grimsby Town hizo historia este miércoles al eliminar al Manchester United en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa, tras una apasionante tanda de penales. El modesto club de la cuarta división sorprendió al gigante de la Premier con una actuación inolvidable para sus seguidores.
Desde el pitazo inicial, el encuentro se inclinó inesperadamente hacia el equipo de la costa este. El Grimsby aprovechó los errores defensivos de su rival y, en apenas 30 minutos, ya estaba 2-0 arriba, dejando al conjunto de Ruben Amorim en estado de shock.
¿Cómo quedó eliminado el United en la Carabao Cup 2025?
La reacción de los visitantes llegó tarde pero con intensidad. En el tramo final del partido, el camerunés Bryan Mbeumo acortó distancias en el minuto 75 y el británico Harry Maguire puso la igualdad en el 89, desatando la emoción de los aficionados.
Sin tiempo para una prórroga, todo se decidió en los once metros. La tanda fue de infarto y terminó 12-11 a favor de los locales, luego de que Mbeumo estrellara su cobro en el travesaño, sellando la gesta del modesto equipo.
Este golpe se suma a un inicio de temporada para el olvido del United, que el año pasado finalizó en la decimosexta posición de la Premier. Ahora, el panorama luce oscuro para los de Old Trafford, incapaces de mostrar regularidad.
En el campeonato local, el cuadro inglés apenas suma un punto en dos jornadas. Igualó 1-1 ante el Fulham el pasado domingo, mientras que en su debut liguero cayó en casa frente al Arsenal por la mínima diferencia.
Quedamos eliminados de la Carabao Cup. pic.twitter.com/oWICdkyicU— Manchester United (@ManUtd_Es) August 27, 2025
La presión crece de cara al duelo del próximo sábado contra el Burnley. El encuentro adquiere carácter decisivo, ya que el técnico portugués Ruben Amorim ve cómo su continuidad comienza a tambalearse en pleno mes de agosto.
La sorpresa del Grimsby no fue la única en esta fase de la Copa de la Liga. En la misma ronda, otros tres clubes de la élite inglesa quedaron fuera: West Ham, Bournemouth y Leeds United, confirmando que este torneo no entiende de jerarquías.
