Papelón del United en la Carabao: lo eliminó un equipo de cuarta divisón

¿Cómo quedó eliminado el United en la Carabao Cup 2025?

La reacción de los visitantes llegó tarde pero con intensidad. En el tramo final del partido, el camerunés Bryan Mbeumo acortó distancias en el minuto 75 y el británico Harry Maguire puso la igualdad en el 89, desatando la emoción de los aficionados.

Sin tiempo para una prórroga, todo se decidió en los once metros. La tanda fue de infarto y terminó 12-11 a favor de los locales, luego de que Mbeumo estrellara su cobro en el travesaño, sellando la gesta del modesto equipo.

Este golpe se suma a un inicio de temporada para el olvido del United, que el año pasado finalizó en la decimosexta posición de la Premier. Ahora, el panorama luce oscuro para los de Old Trafford, incapaces de mostrar regularidad.

En el campeonato local, el cuadro inglés apenas suma un punto en dos jornadas. Igualó 1-1 ante el Fulham el pasado domingo, mientras que en su debut liguero cayó en casa frente al Arsenal por la mínima diferencia.