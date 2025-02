Andrés 'Manga' Escobar vuelve al fútbol colombiano: confirmado su nuevo equipo

Sin duda, Andrés 'Manga' Escobar ha sido uno de los jugadores más reconocidos en los últimos años en el fútbol colombiano, pues su nivel en diferentes clubes y alguna que otra polémica lo han convertido en uno de los referentes del fútbol local.

Pues bien, el atacante con pasado en clubes como el Cali o Millonarios volvería al fútbol colombiano para unirse al Atlético FC en la segunda división.

Lea también: Colombia cerró con victoria su participación en la SheBelieves Cup

"Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar, exjugador de Deportivo Cali, exjugador de Atlético Nacional, exjugador de Millonarios entre otros, este 27 febrero inicia trabajos con Atlético FC del Torneo Dimayor. El atacante se comprometió a tener un buen comportamiento y aportarle al fútbol del equipo vallecaucano", dio a conocer el periodista Jaime Dinas por medio de sus redes sociales.

Manga Escobar, marcado por la polémica

Manga Escobar inició su carrera en el Deportivo Cali y gracias a su buen nivel llegó al fútbol de Europa en donde jugó para el Dinamo Kiev y luego pasó por diferentes equipos de países como Francia, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Islandia.

Le puede interesar: Hernán Crespo tendría nuevo equipo; dirigirá a un campeón de América

Para nadie es un secreto que su etapa en Millonarios le dio un nuevo impulso a su carrera, por lo que de ahí jugó en Vasco da Gama y Deportes Tolima, en donde se vio atrapado en una nueva polémica al dar positivo en una prueba de alcoholemia.

"Muchas veces hay directivos menospreciando y humillando, incluso faltando al respeto. No es que me falten al respeto por lo que me ofrezcan, sino de la manera en que lo hacen. Se refugian en todo lo que uno pasó para ofrecerte. Dicen: ‘Venga hay cinco millones’, y de una les digo: ‘No hermano, muchísimas gracias por la oportunidad’. Todos tenemos la oportunidad de cambiar y ya no soy la misma persona que antes, entonces obviamente son intereses y se refugian en eso para ofrecer poco", destacó recientemente.