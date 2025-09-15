Manta vs Aucas en vivo 15 de septiembre, hora y canal para ver Serie A de Ecuador

El equipo local que en este momento está en el puesto 13 de la clasificación busca hoy conseguir tres puntos que lo ayuden a acercarse al grupo de eliminatorias, ya que en este momento se encuentra en la zona de descenso del torneo ecuatoriano. El equipo ecuatoriano que no gana desde el 12 de julio busca romper esta mala racha e ilusionarse para los 3 partidos de liga que quedan.

Por el otro lado Aucas se encuentra en la octava posición, muy cerca de los clasificados que disputan la ronda de campeonato, a 5 puntos de la U Católica buscan enderezar el camino y alcanzar la última ronda en busca del campeonato. Un equipo que tampoco viene en buen momento viene de quedar eliminado en Copa y de sufrir 3 derrotas consecutivas en liga busca volver a la senda del triunfo.