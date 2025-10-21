¿Manuel Pellegrini llegaría a Chile? Director deportivo da claves

El fútbol chileno ha cambiado bastante y está marcando un retroceso grande con la selección austral que no ha podido sellar la clasificación para los mundiales de 2018, 2022 ni tampoco para este de 2026 y espera trabajar de manera anticipada para afrontar las Eliminatorias del 2030 para poder romper la mala racha.

Durante la Eliminatoria Sudamericana, Chile contó con tres directores técnicos. Tuvo a Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y terminó con Nicolás Córdova, entrenador de la Sub-20 que tampoco estuvo a la altura en el Mundial de la categoría en condición de local.

No alcanzaron a clasificar y ahora apuntan al futuro con la necesidad de volver a clasificar a un Mundial. En ese sentido, esperan buscar a un entrenador de prestigio y ahí aparece nada más ni nada menos que un Manuel Pellegrini que ya cuenta con una experiencia larga en España con el Real Betis, Málaga, Real Madrid, entre otros.

¿PELLEGRINI SERÍA TÉCNICO DE LA SELECCIÓN DE CHILE?

La Tercera de Chile afirmó que ya habría contactos entre la selección de Chile y Manuel Pellegrini pensando en la posibilidad de que el ‘Ingeniero’ pueda tomar las riendas de cara al proceso mundialista del 2030. De hecho, Felipe Correa, director deportivo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) afirmó que sí hay un gran interés en contratarlo.

En Radio Cooperativa, Felipe Correa afirmó que, “desde el punto de vista de la realidad o no, esa pregunta se la tienes que hacer a la persona indicada. Pero de que nosotros tenemos el interés, obviamente eso es una realidad”. En ese sentido, Manuel Pellegrini sí está en la carpeta y es una de las grandes posibilidades.

Posteriormente, el directivo aseveró que, “y más allá de tener un nombre en particular, de tener un técnico del más alto nivel para dirigir este proceso. Ese es el foco que tenemos y siempre he dicho que sería una tremenda noticia”.

¿SERÍA LA SOLUCIÓN EN LA SELECCIÓN DE CHILE?

Y es que, la selección chilena necesitaría un cambio gigante a nivel de generaciones. Alexis Sánchez se ofreció para seguir dentro del combinado nacional con la ilusión de sellar la clasificación al Mundial. Además, la Sub-20 no tuvo la mejor Copa del Mundo y más allá de Francisco Rossel e Ian Garguez, no hubo muchos jugadores destacados como para pensar en acercarlos ya a la absoluta.

De hecho, a Felipe Correa le indicaron que, “no creo que esto se trate de solamente el mérito de la persona que lo fue a buscar, son momentos, son situaciones, son instancias que se pueden quizás juntar en un momento”.

Felipe Correa respondió que, “Yo creo que aquí los méritos no son individuales ni mucho menos, ni tampoco es que no haya tenido en su minuto mérito Arturo, con el cual todos sabemos la calidad de persona que es y la trayectoria que tiene en el fútbol, para que en ese minuto no haya podido venir. No creo que sea algo individual”.