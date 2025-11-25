Manuela Vanegas no se cree su regreso: "Me sentí como la primera vez"

Este viernes 28 de octubre, la Selección Colombia Femenina encarará una nueva salida de la Liga de Naciones de la CONMEBOL que es el objetivo para sellar la clasificación para el Mundial. Ya la Copa América no da boletos para la Copa del Mundo y todo será con las dos primeras casillas de este novedoso torneo.

Vea también: Primer jugador extranjero que sale de Millonarios para 2026; rescindió contrato

Para esta tercera jornada, Manuela Vanegas fue una de las grandes novedades en la convocatoria. La defensora central se recuperó de una lesión de más de diez meses de ligamento cruzado y ahora vivirá sus primeros minutos de la temporada con la Selección Colombia.

Ahora en el Brighton, la polivalente jugadora afirmó que está muy contenta con el regreso a la selección y que vive esta convocatoria como si fuera la primera vez que estuviera dentro de una lista oficial del combinado nacional. Su rival será Bolivia y Manuela tiene claro que no habrá problemas con la altura.

PENDIENTE DE LA SELECCIÓN COLOMBIA MIENTRAS ESTABA LESIONADA

Infortunadamente, la zaguera se perdió los primeros partidos ante Perú y Ecuador. Ahora, ya recuperada y al 100% de su estado físico, busca consolidarse en la defensa con Jorelyn Carabalí o Daniela Arias. Además, también podría jugar de lateral izquierda o de volante de primera línea.

El volver a una Selección Colombia, Manuela Vanegas afirmó que, “muy feliz, con muchas emociones acá en la Selección, nerviosa, para mí es de esas emociones que sentí la primera vez que fue llamada a la Selección. Fueron más de 10 meses por fuera, casi todo el año, pero lo viví de la mejor manera, apoyando a mis compañeras en todo momento. Con la ilusión de este regreso, del proceso que estamos haciendo”.

Le puede interesar: Liga Betplay: se confirmó la inesperada salida de un entrenador

Reveló que, pese a su lesión duradera, nunca dejó de estar pendiente de la Selección Colombia y de sus compañeras, “me toca trasnochar un partido para estar pendiente, pero siempre pendiente y sobre todo ese primer partido fue muy especial para mí, a pesar de no estar presente. Empezar con pie derecho, la importancia de ganar. Todo nos lleva a seguir acumulando esa experiencia que buscamos para lograr ese objetivo tan anhelado que es clasificar al Mundial. Todas buscamos lo mismo, esa competitividad para dejar a Colombia en lo más alto”.

EL FACTOR DE LA ALTURA

El siguiente rival va a ser contra Bolivia con la necesidad de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones. Manuela Vanegas afirmó que, “es un partido que más allá de la altura pensamos en ganar, es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Es un partido muy especial y espero sumar minutos en la Selección”, estos serían los primeros para la zaguera después de recuperarse de la lesión.

Lea también: "Del Cali me han llamado, pero NO": exdelantero de América

Además, dejó claro que, pese a la altura, buscarán la victoria, “anímicamente estoy muy bien, físicamente al 100%. Bolivia está en su casa, se hace fuerte y va a buscar los puntos, pero nosotras igual, con la mentalidad de ganar y seguir fortaleciendo este grupo y que cada partido se pueda ver una muestra de mejoría de lo que está trabajando este equipo”.