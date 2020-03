Maradona dejó a un lado las peleas con su familia y festejó el cumpleaños de su nieto

Diego Maradona volvió a Argentina para dirigir a Gimnasia y, aunque se encuentra enfocado en salvar al equipo de La Plata del descenso, lo cierto es que su vida personal nunca pasa desapercibida por diferentes motivos, situación que ha hecho públicas sus discusiones con Claudia, su exesposa, y con sus hijas, con quienes suele chocar después de cada respuesta contra su mamá o por su presente y las personas de las que se rodea.

Sin embargo, en medio de esta situación, el cariño por su nieto Benjamín, hijo de Gianinna y Sergio 'Kun' Agüero, sigue intacto, por lo que Maradona dejó de lado todos los malos entendidos y se hizo presente en el cumpleaños de 'Benja' quien llegó a los once años y los festejó en una celebración especial a la que no faltó ninguno de los miembros de la familia, quienes adornaron la foto con unos gorros en los que aparece la inscripción "Ben (11)" en una tipografía muy similar a la que usa Diego en su firma con el número diez.

Por si fuera poco, hay otro motivo en común que une a la familia: el amor por Boca Juniors. Más allá de los desencuentros de la actual dirigencia del club 'Xeneize' con Diego Maradona, desde el núcleo de la familia siempre ha existido un amor incondicional por el equipo de la ribera, una tradición que sigue Benjamín.

Teniendo todo esto en cuenta, Gianinna, hija mayor de Diego, hizo una publicación en sus redes sociales, agradeciendo por la reunión familiar de la que no hizo parte Agüero, quien no vive en Inglaterra y no tiene demasiada relación con la madre de su hijo.

"Hace 11 años que nos une el mismo amor incondicional por un pequeño gigante, dulce como pocos, genuino, justo, bondadoso, fiel a sí mismo, con una personalidad que lo hace un ser único e inigualable. Me convirtió a mí en mamá, a mi hermana en TITI, a mi vieja en TATA y a mi papá en BABU. Todos tan diferentemente iguales... LES AMO, GRACIAS por SER!", afirmó la madre de Benjamín.