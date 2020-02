Maradona estaría muy cerca de ser destituido de Gimnasia

La situación de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata es cada vez más complicada y el técnico argentino, quien hace algunos días había confirmado que no le importaba seguir dirigiendo en la segunda división, sería despedido antes del final de la Superliga 2019/20, que marcaría el descenso del 'Lobo' platense y que está generando un clima bastante tenso en la institución del gran Buenos Aires.

Los resultados, desde lo deportivo, no han sido nada favorables para Gimnasia, que tiene mínimas posibilidades de alejarse de la 'B Nacional' y buscaría un cambio de rumbo de cara a la temporada 2020/21, planes en los que no entraría Maradona, quien en los últimos días, según confirmaron desde la prensa argentina, no le contesta el teléfono al presidente del club, Gabriel Pellegrino, quien fue el que se encargó de hacer toda la negociación con el DT.

Y, aunque para que Maradona se quedara luego de las elecciones que hubo en el club, en diciembre, fue necesaria la permanencia de Pellegrino, lo cierto es que ahora la relación parece rota y todo indica que desde el club le pedirían al exjugador que tomara otro rumbo, pensando en lo que se viene y en iniciar un nuevo proyecto para la próxima temporada, teniendo en cuenta lo que viene para ellos.

De momento, no está muy claro qué sucederá cuando ambos se vean, pero también se supo que el presidente ha intentado hablar con Maradona en los últimos entrenamientos y esto no ha sido posible pues el técnico no ha puesto su voluntad para que esto ocurra, algo que complica mucho más la situación y que cada vez lo tendría más afuera de adentro de un equipo que rompió el mercado con la llegada de uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.