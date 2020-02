Marcelo Bielsa perdió a su arquero: dura sanción por racismo en Inglaterra

Kiko Casilla, portero español de Leeds United, ha sido sancionado con ocho partidos de suspensión por proferir insultos racistas en el partido que enfrentó a su equipo con el Charlton Athletic en septiembre de 2019, unos hechos que el jugador siempre ha negado.



La federación inglesa de fútbol (FA) acusa al guardameta de violar la regla E3 durante dicho partido, informó el Leeds en un comunicado en sus redes sociales en el que, tras recordar que Casilla siempre ha rechazado haber empleado insultos racistas contra cualquier adversario, asegura que no tolera "ningún tipo de discriminación" ya que son un club "líder" en la lucha contra la misma.

"La FA ha basado su decisión en el equilibrio de probabilidad en lugar de demostrar que Kiko es culpable más allá de toda duda razonable, lo cual siempre hemos creído que es la carga de prueba más apropiada", concluye el texto del equipo inglés.



Tras conocer la sanción, el propio Kiko Casilla publicó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter en el que dice sentirse "triste y devastado" y confiesa que estos cinco meses han sido "los más difíciles" de su carrera.



"Me siento triste y devastado -comienza- por haber sido declarado culpable de hacer supuestamente un comentario racista durante el partido del pasado mes de septiembre frente al Charlton. Ante todo quiero dejar claro y de manera muy contundente que el racismo no debe tolerarse ni en el fútbol ni en el deporte, ni tiene cabida en nuestra sociedad".



Tras mostrarse a favor de que se investigue y persiga cualquier acusación de racismo, el jugador español explica que no siente "en absoluto" que el veredicto de culpabilidad "sea un reflejo de lo que realmente sucedió".

"Estoy seguro -continúa Casilla- de que mi familia, amigos, compañeros y cuerpos técnicos con los que he trabajado todos estos años en mi carrera profesional saben que NUNCA utilizaría palabras con significado y connotaciones racistas y que mi comportamiento de respeto hacia el rival desde que empecé mi carrera ha sido siempre honesto y con el máximo fairplay (juego limpio)".



Por último, el jugador español dio las gracias al Leeds United por el apoyo que le ha mostrado estos meses y también a la afición, cuyo aliento "semana a semana" le hace sentirse más fuerte en estos momentos complicados.