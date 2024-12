Marino Hinestroza destapó la verdad de su fea salida de América: "Saben lo que hicieron"

El futbolista Marino Hinestroza, integrante del Atlético Nacional, se refirió este domingo 15 de diciembre a su salida del América de Cali, luego de la victoria de su equipo en la final de la Copa BetPlay. En sus declaraciones, señaló factores externos a su desempeño como determinantes para su desvinculación del club vallecaucano y expresó su perspectiva sobre los acontecimientos que lo llevaron a salir de esa institución.

Hinestroza afirmó que las decisiones que provocaron su salida estuvieron fuera de su control. Al respecto señaló: "El tema de América fue un tema más allá de mis manos. Ellos no quisieron darme lo poco que pedí para lo mucho que le daban a otros y este es el fruto de persistir y nunca desistir. Soy muy humilde, vengo de un barrio popular donde son pocas las oportunidades".

El jugador, quien mantiene un cariño por la hinchada y la historia del América, también hizo una distinción entre el club y sus propietarios al exponer su punto de vista sobre la forma en que se gestionó su situación contractual. Sobre esto, comentó: "Los dueños saben lo que hicieron, pero no culpo al club, lo quiero mucho y a su gente. Espero que ellos no lo tomen a mal, no es nada en contra de ellos, sino de los dueños que no supieron manejar la situación".

