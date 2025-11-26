Marino Hinestroza gusta en Brasil: campeón de Sudamericana lo preguntó

Desde meses pasados, mucho se ha hablado del futuro de Marino Hinestroza que ha estado en la órbita del fútbol brasileño con dos pretendientes importantes y de mucho prestigio. Por la salida de Jhon Arias del Fluminense, el extremo vallecaucano era el elegido para el ‘Flu’ que seguía pensando en jugadores colombianos. Sin embargo, se decantaron por Santiago Moreno.

Vea también: América ficharía dos jugadores TOP de la Liga BetPlay

Al interés del Fluminense se le sumó Botafogo que lo terminó descartando por una cifra exorbitante de dinero que debían pagar. Atlético Nacional no quiere ponerle fácil la cosa a ningún equipo, dado que sabe la importancia que tiene el recurrente convocado para la Selección Colombia.

En últimas horas, apareció una invitación de un compatriota de Marino Hinestroza que no se escondió y reveló en el programa de Win Sports, Despierta Win que le encantaría jugar con Marino. Se trata nada más ni nada menos que de Kevin Viveros, con el que ya compartió previamente en Atlético Nacional.

¿ATHLETCO PARANAENSE QUIERE A MARINO HINESTROZA?

En diálogo con Despierta Win, Kevin Viveros, actual jugador del Athletico Paranaense recientemente ascendido afirmó que Marino Hinestroza sería un gran fichaje para cualquier equipo brasileño por su estilo de juego y por la manera de hacer locuras frente a los zagueros rivales en los costados.

La discusión inició cuando el artillero que marcó nueve goles para ascender reveló que tuvo una gran adaptación en el equipo porque el fútbol colombiano es una realidad, “si uno llega a un equipo donde hay cinco o seis colombianos, y a esos seis les va bien, el club sigue confiando en colombianos. Eso es lo que va a hacer el club ahora. El técnico me dice ‘¿qué tal son los colombianos?’”.

Le puede interesar: Cúcuta vs Real Cundinamarca: historial sin diferencias complica ascenso

A Kevin ya le han preguntado por varios colombianos, hasta de Selección Colombia, “me han preguntado por jugadores de todas las posiciones. Un extremo que me gustaría que llevaran ustedes ya lo saben y juega en Atlético Nacional, Marino. Me gustaría mucho porque en Brasil y con la idea de juego de nosotros, haría locuras en el costado”.

Seguramente con la confirmación del ascenso a la Serie A de Brasil, y, con la necesidad de seguir en la primera división optando por clasificar a competencias internacionales que ya ha ganado como la Copa Sudamericana, o con la revancha en Copa Libertadores para conseguir un título en esa competencia, se armarán con representantes colombianos.

MARINO HINESTROZA Y SU FUTURO

Por ahora no hay nada definido en el futuro de Marino Hinestroza. La continuidad en Nacional podría ser determinante para detener los rumores y los pedidos de entrenadores y compatriotas en Brasil. Quien quiera contratar al vallecaucano sabe que tiene que poner un dineral.

Lea también: Fernando Gaviria fue condenado a prisión por conducir en estado de embriaguez

La temporada de Marino ha decaído bastante desde los primeros llamados a la Selección Colombia. Sin embargo, si recupera su nivel, seguramente volverá a estar en el radar de grandes clubes del continente o de Europa. Además, podría ser una de las opciones en esa lista definitiva de 26 jugadores convocados al Mundial, siempre y cuando mejore su desempeño con Nacional.

Habrá que esperar si finalmente llega o no una oferta de Brasil que es el país más interesado y si Kevin Viveros logra compartir equipo con Marino Hinestroza, con el que le gustaría reforzar al Athletico Paranaense. Puede que el entrenador, Odair Hellmann le haya preguntado precisamente por Marino para ficharlo de cara al regreso a la máxima categoría.