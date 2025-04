Marino Hinestroza lo deja claro: "yo no juego para Lorenzo"

Atlético Nacional tuvo un exitoso debut en la Copa Conmebol Libertadores al golear en condición de local 3-0 al Club Nacional de Uruguay en compromiso de la fecha 1 del grupo F.

La gran figura del conjunto 'verdolaga' fue el extremo ofensivo Marino Hinestroza, quien se encargó de abrir el marcador con un certero remate de media distancia, pero además se mostró desequilibrante gracias a su velocidad y habilidad individual.

Con una calificación de 9.2 puntos, Marino fue considerado por el portal internacional Sofa Score como el mejor jugador del partido.

Marino Hinestroza le dejó mensaje a Néstor Lorenzo

El futbolista de 22 años, que fue convocado por Néstor Lorenzo para integrar la Selección Colombia en los partidos contra Brasil y Paraguay por la Eliminatoria, respondió en zona mixta si su actuación en Copa Libertadores le deja un mensaje al estratega del equipo nacional.

Hinestroza fue contundente en su respuesta al asegurar que él juega para su beneficio y el de su familia.

"Yo siempre me dedico a jugar, no juego para Lorenzo ni para nadie, juego para mi familia y mi equipos que es el que me sustenta día a día", afirmó.

Por otro lado, Marino demostró su ambición de seguir en competencia al asegurar que ya está pensando en el partido del sábado contra Unión Magdalena.

"Yo quiero más, esto para mí no es nada. Soy un jugador que quiere más. pienso en entrenar para volver a jugar el sábado", dijo.