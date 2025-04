Marino se queda sin Selección Colombia: Gandolfi le dio rotundo NO

Se aproxima una nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de 2026 y junto con ello llega también las instancias finales de la Liga BetPlay, además de participaciones también en competencias internacionales. Por lo que las respectivas selecciones nacionales y los clubes deberán contar con lo mejor de lo mejor en sus plantillas.

Atlético Nacional es uno de los equipos mejor posicionados a quedarse nuevamente con el título de la Liga BetPlay, pero también debe luchar por obtener un cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores. La gran presencia que tiene el conjunto 'verdolaga' en cuanto a lo deportivo le ha permito posicionarse como uno de los mejores equipos de Colombia y también gran candidato para dar una cuota de futbolistas a la Selección Colombia, la cual llegaría con varias bajas por lesión para la siguiente jornada doble de las eliminatorias y también con una obligada de Marino Hinestroza, ya que Javier Gandolfi no lo prestaría.

Marino Hinestroza no jugaría más con la Selección Colombia

El delantero de Atlético Nacional, Marino Hinestroza, pasa por su mejor momento en cuanto a lo deportivo con el 'verde paisa', habiendo quedado tricampeón en menos de un año y siendo también uno de los goleadores del equipo. Sin duda alguna Marino se ha convertido en uno de los jugadores más destacados y codiciados del Fútbol Profesional Colombiano, recibiendo ofertas desde el exterior, en especial del fútbol brasileño, y también siendo tomado en cuenta para representar a la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo ya lo tiene en el radar, lo convocó para los partidos contra Brasil y Paraguay, pero no le dio minutos dentro del terreno de juego, situación que no solo disgustó a los hinchas, sino también al propio Javier Gandolfi, quien no se guardó nada y confesó que no quiere que Marino Hinestroza vuelva a estar en los planes de la selección si no va a tener la oportunidad de sumar minutos, ya que esto le baja el nivel deportivo y termina afectando el rendimiento de Nacional también.

“Marino está o estaba pasando un momento extraordinario, por eso cuando me preguntaban decía que en un futuro cercano iba a tener la posibilidad; ahora te digo lo contrario, no quiero que me lo lleven porque el torneo no se para y perdemos dos o tres jugadores por citación y eso es complejo".

