Mario Alberto Yepes podría volver al Cali: tendría importante cargo

El fútbol colombiano podría vivir un nuevo capítulo con el regreso de Mario Alberto Yepes al Deportivo Cali, esta vez en una faceta completamente diferente. El excapitán de la Selección Colombia estaría muy cerca de asumir como gerente deportivo del club verdiblanco. La noticia ha despertado entusiasmo entre los hinchas azucareros, que ven en el exdefensor una figura capaz de impulsar la reconstrucción institucional que tanto anhela el equipo.

El Cali siempre ha ocupado un lugar especial en la carrera de Yepes. Su paso como jugador entre 1997 y 1999 lo consolidó como uno de los zagueros más sólidos del país, logrando incluso llegar a la final de la Copa Libertadores de 1999. Años después, en 2016, regresó como director técnico, aunque su proceso fue breve y terminó tras once meses. Ahora, el exjugador se alista para escribir su tercer ciclo en la institución, esta vez desde el escritorio, con una visión más estratégica que competitiva.

La posible llegada del vallecaucano al cargo de director deportivo se da en medio de un proceso de reestructuración interna. El grupo inversor IDC Inversiones, de origen guatemalteco, planea asumir el control accionario del club y ve en Yepes la figura ideal para liderar la transición hacia una gestión más moderna. Su nombramiento no solo sería un gesto de identidad, sino también una apuesta por la experiencia y el liderazgo que lo caracterizaron durante su carrera.

El nuevo rol de Yepes implicará responsabilidades de gran alcance. Deberá articular la cantera, coordinar la planificación de fichajes, diseñar un modelo de formación integral y ser el puente entre el cuerpo técnico y la junta directiva. Su reto no será menor: el Deportivo Cali atraviesa un momento deportivo e institucional delicado, y la tarea de recuperar la competitividad exigirá decisiones firmes y una gestión coherente.

Para la hinchada azucarera, la presencia de Yepes representa mucho más que un simple nombramiento. Su regreso revive la esperanza de volver a ver al equipo en los primeros planos del fútbol colombiano. Su conexión emocional con la institución y su conocimiento del entorno podrían convertirse en los pilares de un nuevo ciclo, aunque el éxito dependerá del respaldo económico y del compromiso real de la dirigencia para fortalecer las bases del proyecto.

La posible designación de Mario Yepes simboliza un paso hacia la modernización administrativa del club. Si la figura del gerente deportivo se consolida con autonomía y poder de decisión, el Cali podría dar un salto de calidad en su estructura interna. En cambio, si el cargo carece de respaldo o termina siendo decorativo, el riesgo de repetir errores del pasado estará latente.

Aunque aún no se ha hecho oficial su nombramiento, el anuncio ya genera expectativa en el ambiente futbolero. Yepes, con su vasta experiencia y carácter, tiene la oportunidad de dejar una huella duradera fuera del campo, contribuyendo a reconstruir una institución con historia, hinchada y tradición. Para el Deportivo Cali, su regreso puede marcar el inicio de una nueva etapa de estabilidad y crecimiento.

En definitiva, el posible retorno de Mario Alberto Yepes al equipo verdiblanco es un mensaje de renovación, identidad y compromiso. El ídolo vuelve a casa, no para vestir la camiseta, sino para dirigir desde otro frente la transformación de un club que busca reencontrarse con su grandeza.