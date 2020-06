Mario Yepes explicó lo que debe tener un capitán de la Selección Colombia

Mario Alberto Yepes se ha destacado como un grande en la historia de la Selección Colombia. El excentral defendió varios años a la 'Tricolor' y fue clave al liderar al equipo que clasificó al Mundial de Brasil 2014, donde se llegó a la instancia de los cuartos de final.

Por eso, Yepes se refirió a la capitanía de la Selección después de su salida y explicó qué debería tener un capitán en charla con ESPN FC.

"Uno cree que nunca se le va a acabar la selección, uno cree que va a seguir eternamente en la selección. Y cuando terminó el partido contra Brasil en el Mundial, yo sabía que ese podría e iba a ser mi último partido con la selección. Y no haber dejado un camino forjado para las personas que tomara ese rol, no es fácil, porque obviamente no solo es un liderazgo en la cancha. Los que estuvieron en diferentes procesos saben que significan muchas cosas más. Tiene mucho trabajo, hay que tener mucha dedicación", dijo el exdefensor.

Para Mario Alberto, no hay un papel fundamental en el equipo colombiano, pues varios futbolistas toman el rol de líder dependiendo del momento del partido o lo que se esté jugando.

"Creo que los muchachos, lo que he visto, es que cada uno tiene un rol específico. Y esos roles hacen que el capitán sea más versátil, que pueda ser un día uno, otro día otro", concluyó.

Con Yepes como jugador, Colombia ganó la Copa América en 2001, además de clasificó al Mundial de Brasil 2014, tras 12 años de sequía sin ir a una Copa del Mundo.