Marlos Moreno confesó pesado secreto sobre su carrera como futbolista

Marlos Moreno, actual figura de Atlético Nacional confesó en una entrevista que, a sus 13 años, llegó a pesar solo 36 kilos, lo que lo llevó a ser diagnosticado con un serio problema de nutrición. Esta declaración ha generado un fuerte eco entre aficionados y expertos, pues muestra el lado más humano de un jugador que hoy es símbolo de superación.

En su relato, el atacante recordó los momentos de mayor dificultad durante su infancia, cuando la falta de cuidado alimenticio era evidente. Moreno reveló que en ese entonces pasaba horas enteras jugando en la calle y descuidaba su alimentación. “El preparador físico Lara me dijo: ‘estás desnutrido, ¿es que no comes o qué?’”, relató en tono sincero. Este episodio ocurrió cuando fue convocado a la Selección Antioquia, donde se evidenció su estado físico y se encendieron las alarmas.

El testimonio del futbolista no solo expone una experiencia personal, sino que también refleja la realidad de muchos jóvenes que sueñan con llegar al profesionalismo sin contar con los recursos necesarios. Moreno aceptó que al principio se excusaba diciendo que su contextura era delgada, pero con el tiempo comprendió la gravedad del asunto. En ese proceso apareció Eladio Tamayo, quien desempeñó un papel fundamental en su recuperación y fortalecimiento físico, permitiéndole retomar su camino con mayor energía y determinación.

Esta historia cobra mayor relevancia si se contrasta con los logros que ha alcanzado. Moreno fue campeón de la Copa Libertadores 2016 con el conjunto verdolaga, integró la Selección Colombia dirigida por José Néstor Pékerman y hoy sigue siendo protagonista de la Liga Betplay. Su camino evidencia que el éxito deportivo puede forjarse incluso desde las situaciones más adversas, siempre que exista disciplina y acompañamiento adecuado.

El regreso del extremo al club paisa para la temporada 2025-II ya despertaba ilusión en la hinchada, pero su confesión añadió un matiz más profundo a su figura pública. Más allá de sus goles y asistencias, hoy encarna una narrativa inspiradora: la del muchacho que pasó de la fragilidad a convertirse en referente. Esta perspectiva renueva el vínculo emocional entre los seguidores del equipo y su ídolo, mostrando que detrás del uniforme hay un ser humano con una historia que contar.

Las palabras de Moreno invitan a reflexionar sobre las dificultades que atraviesan muchos deportistas antes de llegar al estrellato. Su testimonio no solo conmueve, sino que refleja los sacrificios de los jugadores para llegar al máximo nivel en un contexto tan complicado.