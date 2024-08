Marlos Moreno daría el bombazo del mercado: ficharía por club histórico de España

🚨 Marlos Moreno (27), agente libre, tiene posibilidades en España, una es de #RealZaragoza y hay otro club interesado. No se cerrará hoy, pues hay más tiempo por no tener contrato 🇨🇴



👀 #Kasimpasa y #Paranaense ofertaron, pero no cumplen las expectativas del extremo pic.twitter.com/yKAEE57u8m