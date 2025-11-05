Marruecos explotó con Luis Díaz tras lesión de Hakimi: “Criminal...”

Luis Fernando Díaz Marulanda fue el héroe y el villano en el Bayern Múnich vs PSG en la Champions League. Marcó dos goles para firmar un récord como el máximo goleador colombiano en la historia de la Liga de Campeones, pero quedó retratado en una acción sin intención en la que se barrió contra Achraf Hakimi que significó la expulsión a los 45 minutos.

Bayern Múnich tuvo que aguantar todo el segundo tiempo con diez futbolistas para llevarse la victoria con los dos goles de Luis Díaz. El PSG atacó todo el complemento, pero no pudieron igualar el partido después de descontar de manera tardía.

El extremo colombiano escribió en las redes sociales, “fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación” y en aquella publicación, Marruecos explotó por la lesión del lateral.

LA REACCIÓN DE MARROQUÍES TRAS LA LESIÓN DE ACHRAF HAKIMI

Sin duda alguna, Hakimi es uno de los jugadores importantes de la selección de Marruecos. Se viene la Copa Africana de Naciones en diciembre de 2025 y enero de 2026, pero lo más seguro es que el lateral no pueda estar dentro de la convocatoria tras la dura lesión.

PSG lamentó la acción, pero defendieron a Luis Díaz por temas del juego, además de no ver la intención del colombiano en dicha entrada. Harry Kane y Vincent Kompany también arroparon al extremo. No obstante, en Marruecos explotaron con ‘Lucho’.

El parte médico de Achraf Hakimi anunció una rotura de sindesmosis con leve afectación del ligamento deltoideo. Afortunadamente, no tendrá que ir a cirugía, pero estará de seis a ocho semanas en recuperación. Se perdería la Copa Africana y Said Amdaa, periodista deportivo marroquí trató a Luis Díaz de criminal.

En su cuenta de X, Said Amdaa escribió, “la peor pesadilla de Marruecos… Achraf Hakimi abandona el campo lesionado. Ni siquiera puede caminar hasta los vestuarios. ¡ES UN DESASTRE! Luis Díaz, eres un criminal”. No contento con ese mensaje, dejó otro tuit que afirmaba, “espero que esta tarjeta roja le cueste una buena sanción a Luis Díaz. Aparte del ego, no le veo otra explicación. Estoy indignado. Qué cruel con Hakimi”.

Entre otros mensajes que escribió para con Luis Díaz, el periodista también lo desafió, “Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te voy a presionar hasta el final de tu carrera. Esto va en serio”. El colombiano también sufrió ataques racistas en la publicación que subió a Instagram sobre la jugada y el deseo de la recuperación del marroquí.

De hecho, un internauta le escribió recordando el secuestro de su padre, el Mane Díaz y también le dijeron que el karma lo espera para cobrarle la lesión de Achraf Hakimi. Una falta sin intención, pero que generó el rechazo de todo un país que esperaba tener al lateral derecho en la Copa Africana.