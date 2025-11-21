Marruecos vs Brasil EN VIVO, 21 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

En el Mundial de la categoría Sub-20, la selección de Marruecos dio uno de los grandes golpes reafirmándose como un equipo competitivo y que promete títulos para el futuro. Los marroquíes le ganaron la final nada más ni nada menos que a Argentina y ahora pueden hacer historia dentro de la categoría Sub-17.

Con el Mundial de mayores como una prueba de fuego para Marruecos que quedó en el bombo 2, el primer examen en una Copa del Mundo de 48 selecciones fue en la prejuvenil con una destacada participación africana que los ha dejado en los cuartos de final de la competencia.

Marruecos eliminó en dieciseisavos de final a Estados Unidos tras igualar a un tanto en los 90 minutos y llevarse el boleto en los penales. Luego, superó a Malí con un apretado 3-2 y ahora se medirá contra Brasil. A la ‘Canarinha’ le ha costado bastante pasar de rondas.

Aunque Brasil está en cuartos de final gracias a dos empates y dos victorias desde el punto penal. El rival en dieciseisavos fue Paraguay en un duelo sin goles y un 5-4 definitivo para los brasileños. En octavos se midieron con Francia con quien igualaron a un tanto y superaron con un 4-3 en penales.

Un vibrante duelo en el que Brasil debe sacar la casta por Sudamérica como la única selección que sigue en pie por el título, mientras que Marruecos quiere seguir por el mismo camino en todas las categorías.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER MARRUECOS VS BRASIL POR EL MUNDIAL SUB-17 ESTE VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

El partido que se disputará en Doha, Catar entre Marruecos vs Brasil este viernes 21 de noviembre se disputará a partir de las 10:45 de la mañana en horario de Colombia. Se podrá ver a través de DSports.

MÁS HORARIOS DEL MARRUECOS VS BRASIL

Colombia, Ecuador y Perú: 10:45 A.M.

México: 9:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 11:45 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:45 P.M.