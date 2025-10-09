El Mundial Sub-20 2025 entra en su fase decisiva y uno de los choques más atractivos de los octavos de final será el que enfrente a Marruecos y Corea del Sur, dos selecciones que llegan con realidades distintas pero con la misma ambición: seguir avanzando en el certamen juvenil.

El combinado africano ha sido una de las grandes sorpresas del torneo. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi finalizaron líderes del Grupo C con seis puntos, tras firmar dos victorias de prestigio frente a España (2-0) y Brasil (2-1), resultados que demostraron su solidez defensiva y su capacidad para competir ante potencias. Aunque cerraron la fase de grupos con una derrota ante México (0-1), los marroquíes llegan reforzados en confianza y con el sueño de hacer historia en su primera participación en unos octavos de final del certamen juvenil.

Por su parte, Corea del Sur logró su clasificación de manera más ajustada. Los asiáticos avanzaron como uno de los mejores terceros del Grupo B, acumulando cuatro puntos producto de un empate ante Paraguay (0-0), una derrota frente a Ucrania (0-1) y un importante triunfo contra Panamá (1-0) en la última fecha. Los dirigidos por Lee Chang-won han mostrado un fútbol ordenado, con transiciones rápidas y una notable disciplina táctica, factores que podrían complicar a un rival físicamente dominante como Marruecos.

El enfrentamiento promete intensidad y emoción. Marruecos buscará imponer su potencia y verticalidad, mientras que Corea del Sur intentará controlar los ritmos del partido con su tradicional precisión y trabajo colectivo. El ganador no solo obtendrá el boleto a los cuartos, sino también un impulso anímico clave para soñar con el título mundial.