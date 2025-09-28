Marruecos vs España EN VIVO 28 de septiembre: hora y canal para ver el Mundial sub 20

El Mundial Sub-20 de 2025 abre su telón para el Grupo C con un duelo que promete emociones fuertes: Marruecos y España se enfrentarán en un choque que podría marcar el rumbo del grupo desde la primera jornada. El compromiso se disputará en un estadio de gran aforo y se espera una numerosa asistencia de aficionados de ambas naciones, generando un ambiente electrizante.

El equipo marroquí, que llega con una camada de futbolistas destacados en ligas europeas y locales, ha mostrado un crecimiento constante en las categorías juveniles. Con una mezcla de velocidad y potencia en ataque, Marruecos busca dar la sorpresa ante uno de los favoritos del certamen. Su entrenador ha insistido en la importancia de mantener la solidez defensiva y aprovechar los contraataques para lastimar a su rival.

Por su parte, España afronta el torneo con el peso de la historia y el favoritismo. La “Rojita” cuenta con una generación de jóvenes talentosos que han brillado en campeonatos continentales. Su estilo de juego, basado en la posesión del balón y la presión alta, será su principal arma para intentar imponerse desde el pitazo inicial. Además, el cuerpo técnico español ha trabajado en variantes tácticas para adaptarse a rivales con esquemas más físicos, como el conjunto africano.

El duelo entre Marruecos y España no solo es un enfrentamiento de estilos, sino también una prueba para medir el nivel real de ambos equipos en esta cita mundialista. Una victoria en este arranque significaría un paso firme hacia la clasificación a la siguiente ronda, mientras que un tropiezo podría complicar el panorama en un grupo que promete ser muy disputado.