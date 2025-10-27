Marsiglia destapó dudas con Linda Caicedo: "Dependerá del entreno"

Ángelo Marsiglia tendrá su primer examen complicado en la Liga de Naciones de la CONMEBOL, un torneo novedoso que dará la clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil. Las primeras dos casillas darán ese respectivo privilegio y en estos momentos, Colombia es segunda detrás de Ecuador.

Justamente, este será el segundo partido de la Liga de Naciones entre Ecuador que recibe a Colombia después de dar un golpe en la altura de El Alto con un 4-0 con el que lideran el torneo y se ilusionan bastante con lo que será jugar en condición de local en la altura de Quito que puede ser determinante para ganar el juego.

La dirección técnica de Colombia sabe de esto y Ángelo Marsiglia admitió que hay una preparación exhaustiva para ganarle al tema de la altura del Rodrigo Paz Delgado. La idea es que no haya sprints largos ni un recorrido largo para poder tener el oxígeno necesario para ganarle el juego a las ecuatorianas. En ese sentido, aparecen dudas con el protagonismo de Linda Caicedo.

MARSIGLIA RESPONDE SI LINDA CAICEDO SERÁ TITULAR O NO

Para este compromiso, Ángelo Marsiglia dejó en claro que utilizará a nuevas jugadoras y que necesitará de variantes para poder superar la altura y su primer examen complicado en esta Liga de Naciones. En ese sentido, Linda Caicedo podría entrar a ser una de las opciones dentro de la titularidad.

Linda entró en el segundo tiempo frente a Perú y ahí cambió todo el trámite del partido. Sin embargo, como bien lo decía Ángelo Marsiglia, el ingreso de Caicedo a la titularidad podría cambiar el plan de juego ante Ecuador, dado que se trata de una jugadora mucho más rápida que sí le gusta hacer recorridos largos.

En la rueda de prensa le consultaron por la posibilidad de que la jugadora del Real Madrid sea inicialista y afirmó que, “lo que teníamos claro para este primer partido es que Linda no estaba preparada para 90 minutos por lo cargada que está. Le pregunté, me dice que se siente muy bien y lo hizo muy bien. Es una jugadora que no desconocemos lo que es para el fútbol femenino y creería que depende del entrenamiento, pero hay una alta probabilidad para que arranque contra Ecuador”.

LINDA CAICEDO REVOLUCIONARÍA EL ATAQUE DE COLOMBIA

En caso de que Linda Caicedo sea inicialista, Ángelo Marsiglia tendría que cambiar radicalmente la delantera para este juego frente a Ecuador para ganarle a la altura y para conseguir los seis puntos en esta doble fecha de las Eliminatorias o mejor conocido como Liga de Naciones.

Bajo ese panorama, Linda Caicedo tomaría el lugar ya sea de Manuela Pavi o Wendy Bonilla, quienes fueron titulares en el primer partido frente a Perú. Las dos fueron sustituidas en el segundo tiempo con un primer tiempo gris para ambas.