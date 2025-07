Marsiglia encontró culpable del mal momento de la Selección Colombia antes de Copa América

"Ha sido difícil. Esta fecha FIFA fue difícil para nosotros, enfrentamos muchas cosas en el tema salud, en el tema físico, pero esto también nos hace fuertes ante las adversidades. Las jugadoras en ambos partidos salieron a combatir el partido dentro de las posibilidades que tuvimos y eso me deja muy contento, muy tranquilo. No nos conformamos, siempre queremos mucho más y esperemos se pueda dar en la Copa América. Hay muchas cosas por corregir, aún nos quedan varios días para trabajar. Me gusta que todas compitan, que todas lleguen con ritmo competitivo a lo que será la Copa América y así poder ver para escoger más fácil el once que saldrá ante el primer partido que es ante Venezuela."