Marsiglia: "La clave es la paciencia", Colombia enfrentará a Bolivia

El crecimiento de las jugadoras colombianas y el salto internacional

Marsiglia destacó la evolución del talento nacional y la presencia cada vez más constante de futbolistas colombianas en ligas competitivas. Para él, ese es un factor determinante para elevar el nivel de la Selección:

“El fútbol nuestro cada vez crece más. La idea es que cada vez podamos exportar más jugadoras y que sean protagonistas”, afirmó el entrenador, resaltando también que muchas han sido campeonas con sus clubes en el exterior.

El DT valoró igualmente el avance del fútbol femenino en todo el continente. Más allá del rival inmediato, aseguró que la Conmebol ha elevado su competitividad, y que torneos como la Liga de Naciones ayudan a acelerar ese proceso. “No solamente Bolivia, la Conmebol ha crecido en nivel”, apuntó.

El plan táctico de Colombia y las claves para vencer en La Paz

De cara al partido en La Paz, Marsiglia explicó que la Selección trabaja bajo dos posibles sistemas, 4-2-3-1 o 4-3-3. La decisión final dependerá del estado de ciertas jugadoras. “Todo depende de cómo llegue una jugadora. Es importante tener en cuenta sus características”, señaló.

El técnico insistió en que la pelota quieta será vital en un duelo que anticipa cerrado, ante un rival que podría replegarse en bloque medio-bajo. También remarcó que el plantel llega con buena energía, tanto física como mental, algo que considera clave para sostener la ambición del grupo.

Para Marsiglia, la paciencia será fundamental, manejar el ritmo, mover el balón y encontrar espacios sin perder la intensidad. “Una cosa es el relajo y otra cosa es tener paciencia. Eso va a ser vital para sacar un resultado positivo”.