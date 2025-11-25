Actualizado:
Marsiglia: "La clave es la paciencia", Colombia enfrentará a Bolivia
El entrenador de la selección Colombia femenina se refirió a sus dirigidas y al próximo rival a enfrentar.
Colombia ajusta detalles para un nuevo reto en la Liga de Naciones Femenina y en medio de la preparación, el técnico Angelo Marsiglia analizó el momento del equipo, el crecimiento del fútbol femenino y lo que espera del duelo ante Bolivia en La Paz. El seleccionador dejó varias claves sobre el presente de sus jugadoras y la importancia del torneo para el camino al Mundial 2027.
El crecimiento de las jugadoras colombianas y el salto internacional
Marsiglia destacó la evolución del talento nacional y la presencia cada vez más constante de futbolistas colombianas en ligas competitivas. Para él, ese es un factor determinante para elevar el nivel de la Selección:
“El fútbol nuestro cada vez crece más. La idea es que cada vez podamos exportar más jugadoras y que sean protagonistas”, afirmó el entrenador, resaltando también que muchas han sido campeonas con sus clubes en el exterior.
El DT valoró igualmente el avance del fútbol femenino en todo el continente. Más allá del rival inmediato, aseguró que la Conmebol ha elevado su competitividad, y que torneos como la Liga de Naciones ayudan a acelerar ese proceso. “No solamente Bolivia, la Conmebol ha crecido en nivel”, apuntó.
El plan táctico de Colombia y las claves para vencer en La Paz
De cara al partido en La Paz, Marsiglia explicó que la Selección trabaja bajo dos posibles sistemas, 4-2-3-1 o 4-3-3. La decisión final dependerá del estado de ciertas jugadoras. “Todo depende de cómo llegue una jugadora. Es importante tener en cuenta sus características”, señaló.
El técnico insistió en que la pelota quieta será vital en un duelo que anticipa cerrado, ante un rival que podría replegarse en bloque medio-bajo. También remarcó que el plantel llega con buena energía, tanto física como mental, algo que considera clave para sostener la ambición del grupo.
Para Marsiglia, la paciencia será fundamental, manejar el ritmo, mover el balón y encontrar espacios sin perder la intensidad. “Una cosa es el relajo y otra cosa es tener paciencia. Eso va a ser vital para sacar un resultado positivo”.
Colombia llega con confianza, crecimiento y claridad táctica al duelo ante Bolivia, un partido determinante en su camino hacia el Mundial 2027. Marsiglia destaca el progreso del fútbol femenino y busca que la Selección mantenga la madurez y el orden que ha mostrado en el inicio del torneo. Entre la exportación de talento, la solidez del grupo y la estrategia ajustada al rival, la tricolor afronta un nuevo desafío con la mira puesta en seguir sumando y consolidando su proyecto.
