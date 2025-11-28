Marsiglia quedó preocupado tras empate ante Bolivia: "me quedan muchas dudas"

En el marco de la tercera fecha de la presente edición de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, la Selección Colombia enfrentaba en condición de visitante a su par de Bolivia, duelo que tuvo el condicionante de la altura de la ciudad de La Paz.

El equipo dirigido por el técnico Ángelo Marsiglia rescató un punto gracias al gol de Gabriela Rodríguez al minuto 76, pues Bolivia se había puesto en ventaja al inicio del segundo tiempo con un golazo de media distancia, en un partido donde Colombia tuvo muchas dificultades para hilvanar jugadas ofensivas.

Lea también: Colombia cede terreno: tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina tras la fecha 3