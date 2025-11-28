Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 21:20
Marsiglia quedó preocupado tras empate ante Bolivia: "me quedan muchas dudas"
El técnico de la Selección Colombia femenino se mostró autocrítico tras el partido.
En el marco de la tercera fecha de la presente edición de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, la Selección Colombia enfrentaba en condición de visitante a su par de Bolivia, duelo que tuvo el condicionante de la altura de la ciudad de La Paz.
El equipo dirigido por el técnico Ángelo Marsiglia rescató un punto gracias al gol de Gabriela Rodríguez al minuto 76, pues Bolivia se había puesto en ventaja al inicio del segundo tiempo con un golazo de media distancia, en un partido donde Colombia tuvo muchas dificultades para hilvanar jugadas ofensivas.
Así fue el empate de Colombia 1-1 ante Bolivia por la Liga de Naciones femenina
Marsiglia señaló los puntos claves del flojo empate de Colombia
El entrenador caleño de 39 años fue autocrítico tras la actuación del equipo ‘Tricolor’ en territorio boliviano, evidenciando la gran preocupación que le dejó el partido, donde Colombia no sumó remates a portería en el primer tiempo y se vio muy ausente de ideas luego de las primeras opciones desperdiciadas por Valerin Loboa y Wendy Bonilla.
“Veníamos por tres puntos, fue un partido difícil por las características como tal del juego, pero yo destaco la resiliencia que tuvo Colombia de ir de menos a más, de buscar el empate y la victoria, pero me quedan muchas dudas, muchas cosas por reforzar, muchas cosas que analizar porque siento que la intensidad y la actitud no fue la mejor para afrontar este partido, eso ya lo hablaré con mis jugadoras”, aseguró Marsiglia para los micrófonos de Caracol.
Jugadores ausentes por inesperada enfermedad
A horas de enfrentar el partido, el entrenador supo que no podría contar con jugadoras muy importantes y de alta experiencia debido a una gastroenteritis, pues Daniela Montoya y Leicy Santos se quedaron en el hotel de concentración al presentar la inesperada molestia estomacal, una situación que según Marsiglia complicó el plan del partido.
“Un equipo boliviano que te juega con densidad en zona baja, entonces allí necesitas gente muy clara y de mucha experiencia, eso yo pienso que nos hizo mella, al no estar Leicy y tampoco Montoya”, añadió el estratega.
Fuente
Antena 2