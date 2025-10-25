Marsiglia reveló feo detalle en Colombia vs Perú: “No debió suceder”

La Liga de Naciones de la CONMEBOL Femenina arrancó con buenas sensaciones y con el protagonismo de la Selección Colombia que buscaba respetar la casa con la sede de Medellín contra Perú que fue un duro rival, especialmente en gran parte del primer tiempo y el comienzo del segundo tiempo.

Vea también: Goles y resumen de la clasificación de Colombia ante Corea en Mundial Sub 17

Colombia ganó, gustó y goleó con anotaciones de Leicy Santos desde el punto penal, Daniela Montoya, otro gol de Leicy e Ivonne Chacón que apareció para remontar el empate parcial por parte de Pierina Núñez en un contragolpe y un error en el mediocampo por la mala entrega de Marcela Restrepo. La volante se recuperó, pese al error y a un penal errado, y asistió para el segundo tanto de Santos.

Un partido ideal para Colombia que sacó adelante ante una afición escasa en Medellín, dejando claro que, por lo menos en el debut, la sede no fue la mejor ni respondió a como se esperaba. Ángelo Marsiglia tocó este tema en la rueda de prensa posterior, además de hacer el análisis general del partido.

EL DETALLE QUE POCO GUSTÓ TRAS EL EMPATE DE PERÚ: “NO DEBIÓ SUCEDER”

En la rueda de prensa, el entrenador vallecaucano entregó el panorama del debut, “como lo dije en anteriores ruedas de prensa, contento por iniciar en nuestro país, ver el respaldo de la gente poco a poco, creo que nosotros nos vamos a encargar de seguir enamorando a nuestra afición para que siga viniendo y apoyando al fútbol femenino”.

Posteriormente, fue consultado por los cambios del primer tiempo con ingresos de Linda Caicedo y Marcela Restrepo. Sin embargo, justo después de las entradas de dos referentes de la Selección Colombia llegó el empate en un error de Marcela. “Si te pones a ver fue un gol que no debió suceder, da molestia por la forma como nos hacen el gol, después de eso, Marcela tomó los hilos del juego, tuvo la opción de un filtro con Leicy, Linda desequilibrante”.

Le puede interesar: Colombia en octavos: Este será el rival en el Mundial femenino sub 17

Sentenció que, “son jugadoras que entraron a sumar y no se les puede juzgar por un gol que no fue por parte de ellas, fue más por la parte de atrás, pero hay que entrar a corregir porque no podemos dar ventajas”.

EL ANÁLISIS DEL PARTIDO

Ya como parte del análisis del encuentro, Ángelo Marsiglia dejó claro que, “todos los partidos van a ser así. Donde no aprovechemos las opciones que creamos, se nos puede ir complicando. Creo que Colombia fue superior, un 1-1 que no lo merecían, pero terminó en un marcador abultado”.

Sobre el impacto de Linda Caicedo afirmó que, “conocemos la capacidad de Linda, es una de las mejores jugadoras que tenemos. En el primer tiempo lo hablé con ella, no tuvo un buen partido Wendy (Bonilla), a Pavi (Manuela) le costó un poco el partido. El equipo no es dependiente de Linda, pero sabemos la capacidad que tiene y que puede destrabar cualquier partido”.

Lea también: Sebastián Villa se sinceró en Argentina: “Habló la justicia”

“Muy contento desde que empezó el partido vi un Colombia propositivo, pero no le podemos bajar al ritmo. Esto ahora se juega por los puntos para clasificar al Mundial y si queremos clasificar hay que ganar puntos”, aseveró Marsiglia.

Comentó que hablará con la zaga defensiva para poder corregir las cosas ante Ecuador que será la segunda salida del cuadro colombiano en la fecha 2 de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Con esta victoria, las colombianas están en la parte alta, justamente con las ecuatorianas.