Marsiglia 'teme' por la altura de Quito: "Hay que pensar en variantes"

La Selección Colombia Femenina debutó en la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL con una victoria importante frente a Perú. Cuando las cosas arrancaron de mala manera por el empate inesperado por el control de las colombianas, Leicy Santos, quien abrió la cuenta volvió a aumentar, Daniela Montoya destrabó el juego e Ivonne Chacón puso el cuarto tanto.

Con los tres puntos en la primera jornada, la Selección Colombia está en la parte alta en una segunda posición que le puede dar la ventaja para consolidarse en la tabla de posiciones y con la clasificación para el Mundial de 2027. La ‘Tricolor’ iguala en unidades con Ecuador, su próximo rival en el calendario.

El Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito será testigo de un vibrante partido entre Ecuador y Colombia. Linda Caicedo cambió el partido inicial y ahora contra las ecuatorianas podría tener la oportunidad desde el arranque en la altura de la capital ecuatoriana.

Justamente, ganarle a ese aspecto de la altura es lo que más llama la atención para la Selección Colombia y para Ángelo Marsiglia que en la conferencia de prensa previa del juego se refirió bastante a ese aspecto como uno de los problemas grandes. Además, habló de la posibilidad de ver a Linda Caicedo titular.

ÁNGELO MARSIGLIA ADMITIÓ QUE HABRÁ VARIANTES

En la rueda de prensa, Ángelo Marsiglia afirmó, “es importante empezar con pie derecho, pero hay cosas por recomponer, el equipo tiene que ser más contundente en la parte de atrás y en la parte de adelante porque tuvimos muchas opciones de gol. Es un torneo que es por puntos y clasificar a un Mundial”.

Luego, se refirió a que hay que vencer el tema de la altura de la ciudad de Quito después de vencer a Perú y jugar en Medellín, “vamos a corregir dentro de la victoria, pero tenemos que seguir creciendo poco a poco. Es muy importante utilizar otras jugadoras, dar el recambio en la altura. Hicimos los cinco cambios, y creo que en Ecuador haremos lo mismo. La altura será un factor relevante y hay que pensar en las variantes para darle oxígeno al equipo”.

Vienen con la experiencia de la Copa América en Ecuador y referenció que, “es muy complejo la adaptación y generar un trabajo para contrarrestarla. Me refiero a la recuperación que es vital, la alimentación y ya tenemos nuestras balas de oxígeno e idear un plan de juego que no genere muchos sprints constantes y sea un juego de más tenencia de pelota y generar ese recambio para dar oxígeno”.

Si Linda será titular en este segundo encuentro, el entrenador vallecaucano afirmó que, “en este partido Linda no estaba para 90 minutos por mucha carga con el club. Le pregunté, y se siente muy bien. Dependería mucho del entrenamiento de hoy, pero hay una probabilidad grande de que juegue desde el arranque”.

NECESIDAD EN ESTA LIGA DE NACIONES

Brasil no juega este torneo y Ángelo Marsiglia destacó los objetivos con la posibilidad de ser primeros en esta competencia, “más que una necesidad es un compromiso con nosotros mismos. La necesidad primaria es la clasificación, de uno o de dos, pero clasificar directamente. Si se da en primer lugar, creo que es ese constante trabajo no solo en la Liga de Naciones sino en Copa América que tuvimos una excelente participación y esperamos hacerlo acá”.

La necesidad de un recambio en la selección, el director técnico sentenció que, “pasa en todas las profesiones, van cogiendo experiencia y es esa constancia para que vayan viviendo esa competencia. Hablas de Linda que es de las jóvenes, pero tanto partido la ha llevado a ser una de las grandes. Cuando entran Montoya (Daniela) o Marcela (Restrepo) juegan como si fuera el patio de su casa., Ya están acostumbradas y eso es lo que queremos dejar en estas jugadoras.