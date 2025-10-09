Martín Demichelis suena para dirigir a selección de CONMEBOL: hay condiciones

Las Eliminatorias Sudamericanas dejaron afuera a tres directores técnicos y otros en la cuerda floja que estuvieron cerca de cesar a sus entrenadores. Seguramente, si Bolivia no alcanzaba el repechaje, Eduardo Villegas podía salir al igual que Óscar Ibáñez, Ricardo Gareca y Fernando Batista de Perú, Chile y Venezuela.

Por ahora, ninguna de las tres selecciones ha confirmado quién tomará las riendas de cada país. Apenas han salido candidatos y el nombre de Martín Demichelis entró en la órbita de una de esas naciones. Demichelis dejó las riendas del Monterrey después de quedar eliminado en mayo de 2025 de la Liga MX.

Bajo ese panorama, Martín Demichelis estaría en el radar de la selección de Perú con la necesidad de sacarla de la crisis por los malos resultados y por la penúltima casilla en las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador argentino sonó para Borussia Mongengladbach y ahora podría recalar en suelo peruano.

SELECCIÓN DE PERÚ BUSCARÍA A MARTÍN DEMICHELIS

Perú ha sondeado algunos nombres como el de Luis Zubeldía que firmó con Fluminense, el nombre de Ricardo Gareca que vuelve a llamar la atención, y ahora, Martín Demichelis. Sin embargo, poco conocimiento tiene el argentino de la ‘Bicolor’ y esto haría que todo se retrase más.

Habría condiciones marcadas para poder tomar las riendas, y, para tener más conocimiento, la idea por parte de Martín Demichelis y Jean Ferrari, es que el entrenador pueda hablar con referentes de la selección y que fueron compañeros como el caso de Claudio Pizarro.

De hecho, el periodista Pedro García afirmó que Demichelis les diría que no a la opción de dirigir a Perú, “no es su compañero, es su pata, es su ‘yunta’. Lo llama para decirle que lo han llamado para decirle esto y preguntarle cómo es Ferrari, cómo es la Videna, qué es lo que se encontrará. Pizarro le dirá esto y Demichelis le dirá a la Federación, no gracias”.

La opción igual está vigente y de aceptarla, esta sería la primera experiencia de Martín Demichelis en selecciones después de su corto paso por River Plate y Rayados de Monterrey, además de un comienzo en las juveniles del Bayern Múnich.

CONDICIONES ANTES DE FIRMAR POR PARTE DE MARTÍN DEMICHELIS

De acuerdo con lo dicho en Perú, Martín Demichelis quiere saber en qué se está metiendo si llega a tomar la oferta de Perú. El argentino podría negar la posibilidad de tomar las riendas, dado que no conoce todavía el mundo de la selección peruana y, que quiere primero tantear el territorio consultando cómo es el ambiente del combinado nacional.

Por ahora, Jean Ferrari lo maneja como una de las grandes opciones, pero no será la única. De hecho, el director deportivo estaría buscando elegir a un entrenador para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 basado en tres etapas. La primera ya la ha desarrollado con reuniones en Argentina y Brasil con entrenadores, la segunda una entrevista final y sentarse a negociar salarios, para finalmente, con estadísticas y números, consolidar el técnico apropiado para tomar las riendas.