Martino la tiene clara: "Cuando tienes al extremo del Liverpool, pesa la jerarquía"

La selección de México sufrió una nueva derrota en su preparación para el Mundial de Qatar luego de caer en la noche del martes 27 de septiembre 2-3 ante Colombia en partido que se disputó en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Al término del compromiso, el director técnico Gerardo 'Tata' Martino fue criticado por el rendimiento de su seleccionado, principalmente en el segundo tiempo, en el que fue superado por Colombia. Incluso, algunos aficionados pidieron la salida del estratega y hasta lo agredieron con una botella en su camino hacia los camerinos.

Por otro lado, en rueda de prensa, Martino lanzó una crítica a la Liga MX al señalar que no entiende cómo directivos aseguran que no juegan para el equipo nacional, y no tienen en cuenta que la selección está conformada en gran números por jugadores que integran clubes mexicanos.

"No evado la responsabilidad que me toca. Lanzo una invitación para que busquemos propuestas, pero desde todos lados. México tiene una particularidad, México tiene inversión, por lo que tiene dinero, pero ¿Cómo hacemos para tener una selección mejor? Hace poco escuché a un directivo decir que la liga no tenía que jugar para la selección. ¿Cómo es eso si tenemos el 60% de los jugadores que estarán en el Mundial jugando en la liga local?".

Martino también comparó la situación de su selección con la de Colombia y los jugadores que tiene en el fútbol europeo: “Cuando tienes el 9 del Frankfurt, el extremo de Liverpool y el volante de la Juventus, llegará el momento del partido donde pesará la jerarquía que tienen”.

Por otro lado, Martino reiteró su deseo de que los equipos mexicanos permitan que los futbolistas sean transferidos a Europa con el objetivo de ganar jerarquía y experiencia.

"Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que yo propongo cosas. Analizo, comunicó y nos ponemos de acuerdo. Si me quieren decir con quién tengo que jugar vamos a tener problema. Cuan hay que hacer un análisis sobre cómo se mejora soy el primero en estar. ¿Por qué nuestros jugadores no se van a afuera? No se van porque no los dejan, porque las cifras en México son exorbitantes, cómo se entiende que en la liga local hay un jugador que vale 10 millones y no tiene mercado en Europa".