Más elogios para Lucho por su gol: Esta vez fue Néstor Lorenzo

Para Néstor Lorenzo, el momento de Díaz no solo es motivo de admiración, sino también una buena noticia de cara al futuro inmediato de la Selección Colombia. El técnico destacó que este rendimiento puede ser clave para consolidar el proyecto de cara al Mundial de 2026, donde el equipo cafetero buscará volver a ser protagonista.

“Luis está en un nivel extraordinario. Todo lo que ha vivido, las críticas y los rumores, lo fortalecieron. Lo veo maduro, enfocado y feliz”, aseguran desde el entorno del cuerpo técnico.

Lorenzo ya prepara los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, compromisos que servirán para ajustar piezas y probar variantes de cara al próximo año.

“Vamos a jugar con dos selecciones fuertes en lo físico y muy dinámicas. Son buenas pruebas y queremos darle minutos a los jugadores que pueden meterse en la lista. Falta tiempo, pero es importante ver alternativas en varias posiciones”, explicó el seleccionador.

El entrenador argentino confía en mantener el buen momento de figuras como Luis Díaz para potenciar el funcionamiento del equipo en esta etapa previa al Mundial.