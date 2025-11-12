Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 19:06
Más elogios para Lucho por su gol: Esta vez fue Néstor Lorenzo
El estratega argentino habló sobre la gran anotación del colombiano.
El golazo de Luis Díaz ante Unión Berlín sigue dando de qué hablar. La jugada del colombiano, una mezcla de potencia, inteligencia y técnica, se ha convertido en uno de los momentos más comentados del fútbol europeo. Entre los múltiples elogios que ha recibido, se sumó uno muy especial, el de Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, quien no ocultó su orgullo por el nivel que atraviesa su dirigido.
Lorenzo: “Lo grité también, me encantó cuando robó la pelota”
En una entrevista, Lorenzo reveló cómo vivió la acción que terminó en el golazo del guajiro:
“Lo grité también, me encantó cuando robó la pelota. Le dije a ‘Lucho’, hiciste una jugada de defensor, volante y delantero, las tres en diez metros. Se reía ‘Lucho’ por eso. Evitó la salida del balón y después definió bárbaro. Gracias a Dios se encuentra en un gran momento en su club. Ojalá que continúe así”, comentó el técnico argentino.
El entrenador destacó la capacidad de Díaz para participar en distintas fases del juego y convertir una acción de presión en una definición de alta clase.
El orgullo del seleccionador colombiano
Para Néstor Lorenzo, el momento de Díaz no solo es motivo de admiración, sino también una buena noticia de cara al futuro inmediato de la Selección Colombia. El técnico destacó que este rendimiento puede ser clave para consolidar el proyecto de cara al Mundial de 2026, donde el equipo cafetero buscará volver a ser protagonista.
“Luis está en un nivel extraordinario. Todo lo que ha vivido, las críticas y los rumores, lo fortalecieron. Lo veo maduro, enfocado y feliz”, aseguran desde el entorno del cuerpo técnico.
Cuando juega Colombia
Lorenzo ya prepara los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, compromisos que servirán para ajustar piezas y probar variantes de cara al próximo año.
“Vamos a jugar con dos selecciones fuertes en lo físico y muy dinámicas. Son buenas pruebas y queremos darle minutos a los jugadores que pueden meterse en la lista. Falta tiempo, pero es importante ver alternativas en varias posiciones”, explicó el seleccionador.
El entrenador argentino confía en mantener el buen momento de figuras como Luis Díaz para potenciar el funcionamiento del equipo en esta etapa previa al Mundial.
Fuente
Antena 2