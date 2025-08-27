Más Millonarios que nunca: Embajadores lideran informe financiero del FPC

Fueron reveladas las cifras económicas de los clubes del fútbol colombiano del año 2024, el cual dejó muy buenas noticias para buena cantidad de los equipos, que en su mayoría son sociedades anónimas. Deportivo Cali y Deportivo Pasto son los únicos equipos que no tienen esta figura a la hora de hacer este consolidado, pues el Verdiblanco hizo la transición hace apenas unos días.

Según este reporte, Azul y Blanco Millonarios F.C S.A fue el equipo que más ingresos por cuenta de actividades ordinarias tuvieron. En total reportan un ingreso de 106.470.711. En el segundo lugar está Atlético Nacional S.A con 87.394.846 y en el tercer lugar está Club Deportivo Popular Junior FC S.A con una cifra que corresponde a 66.233.952.

La cifra total de ingresos para los 34 clubes del fútbol colombiano llegó en 2024 a 728.531.222 lo que significa un aumento considerable con relación a los números presentados por la SuperSociedades en el comportamiento de 2023.

Otra de las conclusiones que dejó este informe corresponde a la asistencia a los estadios y la adquisición de los planes de abonos que presentan a comienzo de cada semestre los equipos del fútbol colombiano. Por este concepto en 2024, los equipos recibieron 236.566.580 que confirma un crecimiento de 17,2% con respecto al año anterior.