Mié, 27/08/2025 - 12:45
Más Millonarios que nunca: Embajadores lideran informe financiero del FPC
Este miércoles 27 de agosto se conoció el informe financiero de los clubes colombianos en 2024.
Fueron reveladas las cifras económicas de los clubes del fútbol colombiano del año 2024, el cual dejó muy buenas noticias para buena cantidad de los equipos, que en su mayoría son sociedades anónimas. Deportivo Cali y Deportivo Pasto son los únicos equipos que no tienen esta figura a la hora de hacer este consolidado, pues el Verdiblanco hizo la transición hace apenas unos días.
Según este reporte, Azul y Blanco Millonarios F.C S.A fue el equipo que más ingresos por cuenta de actividades ordinarias tuvieron. En total reportan un ingreso de 106.470.711. En el segundo lugar está Atlético Nacional S.A con 87.394.846 y en el tercer lugar está Club Deportivo Popular Junior FC S.A con una cifra que corresponde a 66.233.952.
La cifra total de ingresos para los 34 clubes del fútbol colombiano llegó en 2024 a 728.531.222 lo que significa un aumento considerable con relación a los números presentados por la SuperSociedades en el comportamiento de 2023.
Otra de las conclusiones que dejó este informe corresponde a la asistencia a los estadios y la adquisición de los planes de abonos que presentan a comienzo de cada semestre los equipos del fútbol colombiano. Por este concepto en 2024, los equipos recibieron 236.566.580 que confirma un crecimiento de 17,2% con respecto al año anterior.
El Superintendente de Sociedad, Billy Escobar, destacó el manejo empresarial que ahora están teniendo los equipos del fútbol colombiano y el compromiso por consolidar un modelo de negocio que con el paso de los años se consolida "como una actividad económica de gran relevancia nacional y regional".
El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, destacó los resultados del informe e hizo un reconocimiento a las personas y empresas que está invirtiendo en el fútbol colombiano y que está superando el billón de pesos de ingresos.
"Vamos a ser importantes en el PIB, comenzamos a pesar en la economía colombiana y en el desarrollo del país, en el número de empleos que estamos generando. No me queda sino hacer un reconocimiento a al Superintendencia por estas cifras y verdaderamente hacer un reconocimiento a la hinchada porque está acompañando a sus equipos", dijo Carlos Mario Zuluaga.
El informe de la SuperSociedades hizo un reconocimiento importante al papel que están desempeñando las mujeres en sus diferentes roles en cada uno de los equipos entendiendo que 24 equipos tiene contadoras y 10 clubes presentan revisoras fiscales, números que antes que no se veían en las empresas del fútbol nacional.
Superintendencia de Sociedades entregó balance financiero de los equipos del fútbol colombiano en 2024
