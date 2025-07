Mascherano advierte a De Paul y su estadía en Inter Miami: “no son vacaciones”

Mascherano advirtió a De Paul sobre sus altas exigencias en Miami

El entrenador quiso defender su profesionalismo como director técnico y anticipó que, pese a que el mediocampista dejó un equipo top de Europa como el Atlético de Madrid, en el Inter Miami encontrará la misma exigencia por parte suya.

“Yo entiendo que he llegado a un lugar donde tengo la responsabilidad de representar de la mejor manera al club y de convencer a los jugadores de pelear por todos los títulos. ¿Qué quiero decir? Que no estamos de vacaciones, esto no es un campus de vacaciones”, empezó diciendo Mascherano.

“Entrenamos de la mejor manera, tratamos de exigir a los jugadores y, al final, eso tiene que ver con cada uno. Vos podés estar en el mejor equipo de Europa y si no te exigís a vos mismo vas perdiendo lugar y quizás te quedás una temporada sin jugar todo el año”, añadió el estratega.