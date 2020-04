Mateus Uribe habló de las diferencias entre Pekerman y Queiroz

La llegada de Carlos Queiroz a la dirección técnica de la Selección Colombia significó un cambio radical tanto para los jugadores como para los aficionados, quienes han visto cómo el esquema del equipo nacional se ha transformado y también así las funciones que se le piden a cada futbolista, muchos de ellos sacrificados por cumplir tareas específicas pero también potenciados, en cierta medida, por los pedidos del entrenador luso.

Le puede interesar: Son intentará cumplir el servicio militar antes de la reanudación de la Premier

Al respecto, Mateus Uribe, uno de los convocados habituales del equipo y quien esperaba con ansias la disputa de la primera fecha de las Eliminatorias, afirmó en entrevista con Win Sports: "Desde que llegó Queiroz nos dejó las cosas claras, nos dijo que teníamos que ser polifuncionales, sin olvidar que uno se pueda sentir más cómodo por derecha o por izquierda. El esquema cambió muchísimo respecto a Pekerman y no es por comparar sino para que el fútbol evolucione, es algo más colectivo que la explosión individual de los jugadores".

Posteriormente, comentando cómo ha influido su llegada a Europa en su paso por la Selección y refiriéndose a la forma en la que se ha consolidado dentro del equipo, remarcó la dificultad que significa ponerse la camiseta de la 'Tricolor'. "Con Pekerman yo llegué a ser el nuevo de la Selección y ponerse la camiseta es difícil. Sin embargo, ahora soy un jugador más maduro, que me conocen mejor, tengo más experiencia y esto también ha sido un tema de adaptación. Hay jugadores que llegan por primera vez y que tienen calidad, pero cuando se ponen la camiseta no pueden explotar todo su talento, como que sienten 'amarrados', agregó.

Lea también: Álvarez Balanta, a punto de quedar campeón con Brujas por el Covid-19

Finalmente, refiriéndose a la forma en que el cuerpo técnico está atento a lo que sucede con sus jugadores, remarcó: "El cuerpo técnico siempre está pendiente, bien sea Queiroz o sea alguien más. Cuando sale alguno golpeado están atentos y ese seguimiento ha sido bueno. No he tenido la fortuna de verme con el 'profe' (Queiroz) en Portugal, pero me he dado cuenta que se ha reunido con compañeros en otros países".