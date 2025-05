Matheus Uribe se sinceró tras polémico hecho en la Copa Libertadores con Nacional

Atlético Nacional pasa por su mejor momento en lo que va de transcurrido la temporada 2025, en la cual ha desatacado de gran manera con el pasar de los partidos que ha disputado a nivel nacional e internacional. El 'verde paisa', de la mano de Javier Gandolfi, ya confirmó su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y se posiciona como candidato a quedarse con el título, misma situación que ocurre en la Copa Libertadores.

La participación de Nacional en la 'Gloria Eterna' tuvo un par de tropiezos, pero supo reponerse de la mejor manera y junto con ello asegurar un cupo en los octavos de final. Dentro de algunos de los altibajos que presentó en el transcurso de los cinco partidos disputados fue una peculiar situación protagonizada por el experimentado mediocampista, Matheus Uribe, quien mostró una explosiva actitud en el último duelo contra Internacional, a la cual se refirió, aclaró la situación ya aprovechó para volver a pedir perdón.

Matheus Uribe habló sobre su inaceptable actitud en la Copa Libertadores

En el marco de la fecha 4 de la Copa Libertadores, Atlético Nacional recibió en el Atanasio Girardot a Internacional de Porto Alegre, un duelo que terminó con un marcador de 3-1, tomando revancha por lo que había ocurrido en el Estadio Beira-Rio. Este resultado les permitió tomar la primera posición del Grupo F con nueve unidades y junto con ello quedarse con el cupo directo a los octavos de final del certamen.

Sin embargo, no todo fue alegría y emoción en este duelo, ya que justo sobre el cierre del partido, en el minuto 80, Javier Gandolfi tomó la decisión de sustituir a Matheus Uribe, quien no reaccionó de la mejor manera y terminó saliendo del terreno de juego en medio de gritos, manotazos y pateando lo que se encontraba en el camino. Esta penosa actitud cuestionó por un buen tiempo lo que se vive de manera interna en el club, pensando que podría llegar a haber problemas con el estratega argentino y sus compañeros, pero finalmente el volante con paso por la Selección Colombia aclaró la situación y dijo que no había nada en contra de Gandolfi, simplemente fueron reacciones ocasionadas por la calentura del partido.