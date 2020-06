Matías Morla: el polémico abogado de Maradona que está peleado con sus hijas

Aunque nació en una familia de clase media, Matías Morla siempre quiso llegar a lo más alto como abogado y así lo ha hecho, luego de convertirse en el abogado, la mano derecha y casi un todo, para Diego Maradona. El argentino, de 41 años, nació en Ramos Mejía, al sur de Buenos Aires y tras completar sus estudios en derecho tardó unos años en empezar a conseguir grandes clientes, pero lo hizo gracias a un reconocido caso en el que estaba envuelta una reconocida mujer de la farándula argentina.

Después de esto, conoció a Maradona y su vida cambió. Empezó cada vez a tener más trascendencia en las decisiones de Diego, lo aconsejaba respecto a los contratos a los que apuntar, lo asesoraba en la firma de los mismos y, si era necesario, se encargaba de todo para acomodarlo en sus nuevos cargos. Situación que no cayó nada bien en la vida de la exmujer de Maradona, Claudia Villafañe y en sus dos hijas Dalma y Gianinna.

Entre ellas tres se han cansado de asegurar que Morla manipula a Maradona desde hace tiempo y que la imagen del exfutbolista, cada vez más afectada desde lo público para quienes lo ven desde afuera, se ha visto claramente afectada desde que ambos se encuentran juntos.

Sin embargo, esto no parece afectar mucho a Morla, quien constantemente debe viajar con Maradona, sigue negociando sus contratos y siempre que se necesita se mueve por el propio Diego. En ese sentido, es normal verlo a su lado, en su casa y siguiéndolo en todas sus causas, esté o no de acuerdo y teniendo que dejar a su familia un poco de lado, lo cual evidenció con una complicada anécdota contada al diario 'Clarín'. "Mi mamá murió y no la enterré por estar con Diego. Porque él es muy bueno pero requiere tiempo y hay que dárselo", aseguró.

Y aunque lo define como uno de sus mejores amigos, lo cierto es que la relación de Maradona y su abogado se ha hecho más estrecha que hasta la que tienen con sus familias, pues más allá de los escándalos y todo lo que sucede en la vida polémica del actual entrenador de Gimnasia, sus exigencias no son sencillas, por eso de un lado, como del otro, se defienden cuando se enciende cada polémica.