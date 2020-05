Maturana sin filtros: "En Argentina me siento más respetado que en Colombia"

Francisco Maturana es un técnico que ha marcado la historia del fútbol en Colombia, por todo lo que logró tanto con la Selección como con algunos clubes del país, sin embargo, las críticas, muchas veces constantes, lo han llevado a sentirse más elogiado en otros países del mundo y no en Colombia, donde varias veces se dejan de lado sus logros para enfocarse en sus fracasos, algo que el nacido en Quibdó reconoció en una entrevista con el diario 'La Nación' de Argentina.

"No, para nada, yo amo al ambiente argentino. En la Argentina me siento más cómodo, reconocido y respetado que en Colombia. Llego a la Argentina y los muchachos de migraciones me brincan. Voy a Santa Fe y la gente me recuerda bien, los carros paran para saludarme; todavía me escribe gente de Santa Fe", comentó de manera contundente repecto a lo que vive en Colombia y cómo es recibido en tierras gauchas.

Posteriormente, afirmó: "No solo es ganar, sino la forma como quisimos ganar. Priorizamos el sentido de pertenencia y la identidad de la gente de Santa Fe. En Gimnasia, si hubiese fracasado, no seguiría en contacto con el 'Topo' Sanguinetti o el dirigente Horacio Darrás. Si voy a La Plata puedo mirar a todos con la frente en alto y nadie me va a señalar. Es abrazo por acá, abrazo por allá. Solo tengo palabras de gratitud. Me hicieron sentir fuerte y siento que quedé en deuda por todo lo que me dieron. Mi paso por el fútbol argentino lo veo como algo que me fortaleció a muerte".

Aunue no está retirado, Maturana ha ejercido como asistente y ha colaborado con diferentes selecciones del continente, al igual que con clubes, tal como sucedió con Venezuela en 2019 y con el club boliviano Royal Pari, el último por el que pasó. De igual manera, en una institución en el fútbol suramericano y latino, debido a su extensa trayectoria.