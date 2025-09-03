Mayra le da portazo a Selección Colombia: peor noticia para Liga de Naciones

Terminó la Copa América Femenina con el subcampeonato de la Selección Colombia en manos de Brasil. Mayra Ramírez fue una de las delanteras con la necesidad de dar un golpe histórico que no fue posible. La atacante no estuvo firme en las últimas fases.

Infortunadamente, antes de que arrancara la Barclays Womens’ Super League en Inglaterra, el Chelsea y la Selección Colombia sufrieron el fuerte portazo por parte de Mayra Ramírez que no podrá estar ni en el arranque de la liga inglesa, ni tampoco con el combinado nacional en lo que resta del año.

Sin duda alguna, la atacante oriunda de Sibaté, Cundinamarca es una de las referentes goleadoras tanto para las ‘Blues’ como para la Selección Colombia. Mayra será una pieza clave en busca de conseguir la UEFA Champions League con el Chelsea, y, como si fuera poco, en el proceso de la Liga de Naciones de CONMEBOL.

Durante las fechas FIFA de fútbol femenino, la Selección Colombia afrontará el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, mejor conocida como la Liga de Naciones del continente. Mayra Ramírez se perderá lo que resta del torneo por una rotura del isquiotibial derecho de acuerdo con información de la periodista, Laura Bernal.

Este torneo servirá para sellar la clasificación de la Selección Colombia para el Mundial de 2027 que será en Brasil. El arranque será en el mes de octubre, pero, antes de afrontar el novedoso torneo que dará clasificación para dos selecciones de manera directa y dos cupos al repechaje, Mayra Ramírez recibió la peor noticia y no podrá ser de la partida, por lo menos no en los primeros juegos.

CHELSEA CONFIRMÓ LA MALA NOTICIA CON MAYRA RAMÍREZ

Laura Bernal indicó en sus redes sociales que, “Mayra fue intervenida de forma exitosa y su vuelta a las canchas se prevé para el 2026”. Chelsea envió un comunicado informando lo sucedido e indicando que todo pasó en el partido ante el AC Milan en un amistoso.

Por medio del comunicado, Chelsea afirmó que, “la delantera regresó al Chelsea este verano tras alcanzar la final de la Copa América Femenina con Colombia y fue convocada para ser titular en el amistoso del fin de semana pasado contra la selección italiana.

Lamentablemente, Mayra tuvo que ser sustituida en el minuto 34 tras sufrir una lesión durante el partido que requirió cirugía. Ahora comenzará un período de rehabilitación con el apoyo de nuestro equipo médico y estará de baja por un tiempo”.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁ MAYRA RAMÍREZ CON LA SELECCIÓN COLOMBIA

El combinado nacional enfrentará las Eliminatorias Sudamericanas, o mejor conocidas como la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Mayra no podrá estar en tres partidos en este ciclo de las clasificatorias para sellar el paso al Mundial de 2027 en Brasil.

En ese caso, la Selección Colombia no podrá tener a la delantera ex Levante en competencia ante Perú y Ecuador en octubre, mientras que, en noviembre se medirán con Bolivia y descansarán en diciembre.