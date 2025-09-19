Mayra le dice 'adiós' a la Champions con Chelsea: la mala noticia confirmada

Este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League Femenina en donde se conoció la suerte de cada equipo. 18 clubes buscarán la gloria con presencia colombiana en el Real Madrid de Linda Caicedo y en el Chelsea que tendrá en sus filas a Mayra Ramírez por la revancha en busca de intentar llegar a la final internacional.

Sin duda alguna, hay muchas cosas que están en juego para Linda Caicedo y para Mayra Ramírez especialmente con el nuevo formato de la liga en la que clasificarán directamente a cuartos de final cuatro clubes. De la quinta a la 12 se jugarán los Play-Offs para definir a las otras cuatro clasificadas.

No obstante, los problemas no fueron ajenos al Chelsea, justamente con la presencia de la delantera colombiana. Infortunadamente, la ex Levante no podrá estar en esta edición de la Champions League, por lo menos, no en la primera fase de la Liga.

¿POR QUÉ NO PODRÁ ESTAR MAYRA RAMÍREZ CON EL CHELSEA?

Arrancando septiembre, Mayra Ramírez dio malas noticias en el entrenamiento del club por una lesión. Rotura del isquiotibial derecho que la sacó de lo que resta del año 2025. Su regreso estaría fijado para los primeros meses del 2026. Como resultado del golpe, el Chelsea perdió a la colombiana para la Barclays WSL y para la Champions League.

Además, la Selección Colombia tampoco podrá tener a Mayra Ramírez para los partidos de la Liga de Naciones de la CONMEBOL debutando contra Perú y Ecuador en octubre.

La Champions League iniciará en octubre con la fase de la liga y terminará esa etapa inicial en diciembre de 2025. En ese orden de ideas, la atacante colombiana se perderá la primera instancia de la competencia internacional. Su regreso podría ser a partir del próximo año cuando arranquen los cuartos de final y las otras rondas con la necesidad de ser protagonistas.

Bajo estas condiciones, Chelsea sufrirá una baja sumamente sensible para lo que viene en la Liga de Campeones. Tendrán que buscar otras opciones en el ataque para suplir a la colombiana que se perderá, por lo menos la primera fase. Las ‘Blues’ necesitan dar el golpe para quedar en las primeras cuatro casillas de clasificación directa.

LOS PARTIDOS DE LA LIGA DE CAMPEONS QUE SE PERDERÁ MAYRA RAMÍREZ

Después del sorteo, la suerte del Chelsea dejó un calendario complejo en el que deberá verse las caras contra dos potencias en sus países y ganadoras de la Champions League. Sus primeros juegos serán nada más ni nada menos que con el FC Barcelona en condición de local y Wolfsburgo que será de visitante.

Además de estas dos campeonas, las ‘Blues’ deberán medirse con la Roma (local), St. Pölten (visitante), Paris FC (local) y Twente (visitante). Mayra no podrá estar en estos seis partidos de la primera fase. Sin embargo, en caso de que Chelsea quede en las casillas de abajo, la delantera colombiana no tendría actividad en la Champions.

El objetivo será sellar la clasificación de manera directa en las primeras cuatro posiciones. Si no, la idea sería clasificarse por medio de los Play-Offs de los cuartos de final. En ese caso, Mayra podría regresar apenas en las fases finales.