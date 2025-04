Mayra Ramírez 'enciende las alarmas' en la Selección Colombia

Angelo Marsiglia tendrá un nuevo reto por afrontar al mando de la Selección Colombia Femenina de Mayores, en esta ocasión en el continente asiático para medirse ante una de las selecciones con mejor nivel actualmente, Japón. Este compromiso se llevará a cabo el domingo 6 de abril, pero el estratega ya empieza a sufrir de "dolores de cabeza" al sufrir dos inesperadas bajas.

La 'tricolor' se quedó sin delanteras, pues recientemente dio a conocer por medio de un comunicado oficial que, a falta de contados días, Mayra Ramírez y Wendy Bonilla no formarían parte del partido ante las japonesas.

Mayra Ramírez y Wendy Bonilla desconvocadas de la Selección Colombia

Colombia no ha podido "levantar cabeza" desde que disputó la Copa Oro, en donde quedaron eliminadas en la instancia de los cuartos de final ante Estados Unidos. En la She Believes Cup también tuvo una desastrosa participación, se volvió a quedar con las "manos vacías" y ahora, en un nuevo compromiso amistoso como preparación para la Copa América 2025, que se llevará a cabo en el mes de julio del presente año, parece que pasará por la misma situación, ya que no contará con importantes figuras como Mayra Ramírez y Wendy Ramírez.

Recientemente, desde la página oficial de la Selección Colombia, se dio a conocer que, ya estando en suelo japonés, la delantera de Chelsea de Inglaterra y la atacante de Pumas de México, ya no podrán jugar el partido ante Japón, expresándoles también un deseo de pronta recuperación y retorno a los terrenos de juego, lo que podría llegar a dar a entender que habrían sufrido un a lesión en medio de los entrenamientos que empezaron a realizar desde su llegada.