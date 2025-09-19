Mayra Ramírez y Chelsea ya tienen rivales para la Champions Femenina

En esta instancia, las ‘Blues’ se medirán a conjuntos de renombre: Barcelona, Wolfsburgo, Roma, Paris FC, SKN St. Pölten y Twente. La UEFA aún no ha confirmado las fechas oficiales para cada una de las seis jornadas. Este formato obliga a las futbolistas a mantener un rendimiento constante, especialmente en partidos fuera de casa, donde los desplazamientos y el ambiente adverso se convierten en factores decisivos.

Para las inglesas habrá dos duelos de alto nivel en la fase inicial, el Barça Femení actual referente del fútbol europeo. También, las germanas de Wolfsburgo han demostrado experiencia y poderío físico, lo que las convierte en adversarias complicadas. La Roma y el Paris FC también aportan plantillas competitivas, mientras que SKN St. Pölten y Twente representan oportunidades para sumar puntos valiosos si se juega con inteligencia.

Una de las noticias más sensibles para la afición es la ausencia de Mayra Ramírez, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva que la mantendrá alejada de los terrenos de juego hasta 2026.

Según fuentes del club, “su evolución marcará el momento exacto de su regreso con el elenco londinense”. Esto significa que la delantera no estará disponible para la fase de liga, obligando al cuerpo técnico a reorganizar su esquema ofensivo.