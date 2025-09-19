Actualizado:
Mayra Ramírez y Chelsea ya tienen rivales para la Champions Femenina
Mayra Ramírez espera recuperarse para regresar a las canchas con el elenco de Londres.
Chelsea, donde milita la delantera colombiana Mayra Ramírez, ya conoce su hoja de ruta para la fase de liga de la Champions League. Serán seis duelos de alto nivel, distribuidos entre octubre y diciembre, que pondrán a prueba la fortaleza del grupo dirigido por Sonia Bompastor.
Con rivales de peso y escenarios exigentes, el club inglés sabe que cada punto será clave para avanzar a la siguiente etapa del torneo continental.
En esta instancia, las ‘Blues’ se medirán a conjuntos de renombre: Barcelona, Wolfsburgo, Roma, Paris FC, SKN St. Pölten y Twente. La UEFA aún no ha confirmado las fechas oficiales para cada una de las seis jornadas. Este formato obliga a las futbolistas a mantener un rendimiento constante, especialmente en partidos fuera de casa, donde los desplazamientos y el ambiente adverso se convierten en factores decisivos.
Para las inglesas habrá dos duelos de alto nivel en la fase inicial, el Barça Femení actual referente del fútbol europeo. También, las germanas de Wolfsburgo han demostrado experiencia y poderío físico, lo que las convierte en adversarias complicadas. La Roma y el Paris FC también aportan plantillas competitivas, mientras que SKN St. Pölten y Twente representan oportunidades para sumar puntos valiosos si se juega con inteligencia.
Una de las noticias más sensibles para la afición es la ausencia de Mayra Ramírez, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva que la mantendrá alejada de los terrenos de juego hasta 2026.
Según fuentes del club, “su evolución marcará el momento exacto de su regreso con el elenco londinense”. Esto significa que la delantera no estará disponible para la fase de liga, obligando al cuerpo técnico a reorganizar su esquema ofensivo.
Which fixture are you most excited for? 👀#UWCLdraw pic.twitter.com/Gjiab19iwM— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) September 19, 2025
A pesar de esta baja, la plantilla cuenta con futbolistas de calidad para suplir la falta de su artillera. La estrategia del Chelsea Femenino será mantener la solidez defensiva y potenciar la creatividad en ataque para asegurar un lugar entre los primeros puestos del grupo.
Cada partido de esta fase será un termómetro para medir las aspiraciones reales del club inglés. La exigencia del calendario y la necesidad de sumar puntos en plazas difíciles pondrán a prueba no solo la calidad del plantel, sino también su carácter. Con un grupo fuerte y la expectativa del regreso de Maayra Ramírez, las ‘Blues’ confían en dar un paso importante hacia el objetivo de conquistar Europa.
