Mbappé abre la guerra contra el PSG: Millonaria demanda ante UEFA

Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain han llevado su tensa relación a una batalla legal de alto calibre. El club parisino ha interpuesto una demanda contra su exestrella, exigiendo 98 millones de euros en concepto de indemnización por supuestas maniobras dilatorias que habrían perjudicado los intereses económicos de la entidad en su salida hacia Real Madrid. Esta reacción legal del PSG se produce poco después de que el propio Mbappé demandara al club, reclamando el pago de 55 millones de euros en salarios y primas correspondientes a la pasada temporada.

Durante una audiencia reciente ante el Tribunal Judicial de París, el PSG defendió su postura alegando que Mbappé no presentó evidencias suficientes para sustentar su reclamación. La institución francesa además solicitó anular la orden de pago dictada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la cual le daba la razón al jugador y ordenaba el desembolso de la cifra solicitada. El club argumenta que no hay base contractual válida que obligue al cumplimiento del pago, debido a acuerdos informales que, según su versión, no generan obligaciones legales.

Lea también: